بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

يارب اغفر لنا تقصيرنا

الحمد لله حمدا كثيرا تطيب النفس فيه

الحمد لله على نعمك التي لاتعد ولاتحصى

الحمد لله دائما وأبدا

قال تعالى:

"وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لاتعلمون"

وقال سبحانه :

"فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا"

الفائدة من الآيتين:فائدة عظيمة وهي واضحة لاتحتاج للايضاح ،وهي :أن يهدأ بالك ويرتاح صدرك لأقدار الله جل وعلا، فما يكتبه الله هو الخير .ولكنك لاتفهم الحكمة من ذلك فترى المصيبة شرا ،وترى الفشل شرا، وترى الفقر شرا، وترى ...

اعلم ان لله عز وجل حكمة في ذلك ،ولكننا لانفهم هذه الحكمة ،ولو جلسنا وتفكرنا فيها سنهدأ ونطمئن ،قال ابن القيم :لو انصف العبد ربه، وانى له بذلك ،لعلم ان فضل الله عليه فيما منعه من الدنيا ولذاتها ونعيمها أعظم من فضله عليه فيما آتاه منها، فإنه منعه إل ليعطيه.

انظروا إلى اسفل منكم ،ولاتنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم ،رواه مسلم.

انظر من هم من دونك ،من الطبيعة الإنسان أن يكون طموحا فيرى من هم فوقه متمنيا ما عندهم، ولكن عندما تكون تلك النظرة على أمور الدنيا فإن إنذار الخطر يشتغل معلنا أن الإيمان ينحدر فترى الإنسان من بين هم وحسرة وحسد ،وجحود تأكله مشاعر الحرمان والنقص، تحرق قلبه حرقا، تنسيه مابين يديه من نعم المولى، تجعله في غفلة عن عن الحمد والشكر، ولكنه إذا نظر في أمور الدنيا إلى من هو أسفل منه ،عرف نعم الله عليه، ولم يزدر أي منها، ولعل رأس هذه النعم نعمة الصحة، ان العبد إذا نظر إلى من فضل عليه في الدنيا استصغر ماعنده من نعم الله، فكان سببا لمقته وإذا نظر للدون شكر النعمة وتواضع وحمد، قال عون بن عبد الله :كنت أجالس الأغنياء فلم أزل مغموما ،كنت أرى ثوبا أحسن من ثوبي ،ودابة أفره من دابتي فجالست الفقراء فاسترحت "

نعم الله لاتعد ولاتحصى

إنك إن أمضيت الحياة كلها، لتحصي بركات نعمة واحدة أنعمها الله عليك ماانتهيت،فالبصر نعمة أنعمها الله عليك لترى الجمال وتتقي الخطر، والسمع نعمة منها عليك فتسمع فيها الخير وتتقي الشر، والنطق نعمة تتخاطب بها وتقول الخير وتحذر من السوء ،والشم نعمة تعرفها من خلالها الطيب من الخبيث، وكذلك اللمس وفقرات الأصابع والقلب والعضلات والعقل، ونعم من الرزق، ونعم تحيط بك ونعم فوقك ونعم تحتك كن عبدا شكورا ،فقد كان عليه الصلاة والسلام تعظم عنده عبادة شكر النعم مهما دقت، فكان يأكل الأكلة فيحمد الله عليها، ويلبس الثوب الحديد يحمد الله عليه، وكان لسانه لايجافي الحمد ،ويعبد الله ليكون عبدا شكورا، وتلك هي اخلاقه واخلاق الانبياء وقد امتدحهم الله بها :ان ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم "

وقال عن سيدنا نوح :

"إنه كان عبدا شكورا"

والشكر يكون بتحقيق أركانه، وهي شكر القلب، وشكر اللسان ،وشكر الجوارح

قال ابن القيم :الشكر يكون :بالقلب:خضوعا واستكانة، وباللسان:ثناءا واعترافا ،وبالجوارح :طاعة وإنقيادا.