الشعب الجزايري!كونك واعي

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كان يامكان في قديم الزمان كان هناك شعب اسمو الشعب الجزائري قبل 20يوم كان في سعادة وهناء بالرغم من انو كان ديما يشكي ويقول خاصني وخاصني!
فجأة تبدل كلش وقالولو لازم تقعد في الحجز الصحي على جال صحتك!
ايه نعم الصحة يالصحة
لي حبسلي مخي أنو هاذ الشعب فيه لي فهم من أول كلمة وفيه لي مازال يتهاون ويستهتر!
أسي محمد رانا في 200وزيادة
و17متوفي
رانا ف الريسك ناقوص الخطر راه ضرب!
وانت مازلت تتبهلل
وتدير في روحك بوجادي ولامفهمتش انا
ولي حبستلي راسي هاذاك لي مازال، يقولك كورونا مكانش منها!
تسمى العالم دارلك كاميرا كاشي برك باه يضحك معاك مثلا!
قالولكم اقعدو في دياركم اقعدو في دياركم علاه طايرين
الخروج للضرورة وبرك
مفهمتش علاه الجزايري مازال مفهمش بلي لازم يحجر روحو مع عايلتو
مفهمتش علاه الجزايري داير سينيما عجال السميد
مفهمتش علاه الجزايري دار العراس وكي حجروه بيه بعروسو بمعازيمو معحبوش الحال
مفهمتش علاه الجزايري موسوس وكل حاجة يقولك خادمتها الدولة وماشي صح
مفهمتش لاه هاذاك الراجل هرب من الحجر جري ودار فيلم
مفهمتش علاه تخلي دارك وتروح تزور الناس وكي ميفتحوش عليك الباب تشنف!
مفهمتش ومفهمتش
في أزمة كيما هادي لازم نكونوا اليد في اليد
علاه نهار الحراك أبهرنا العالم بوعيينا ودرك راح نبهروك بلامبالاتنا
!
كونك قافز كيما نعرفوك
وسلك روحك وعايلتك وولاد بلادك
صلي وادعي وقول يااارب نجنا وارفع عنا هذا البلاء يااارب
اخيرا ديرو كيما بسيط وارقدووووا
كان يامكان في قديم الزمان كان هناك شعب اسمو الشعب الجزائري قبل 20يوم كان في سعادة وهناء بالرغم من انو كان ديما يشكي ويقول خاصني وخاصني!
فجأة تبدل كلش وقالولو لازم تقعد في الحجز الصحي على جال صحتك!
ايه نعم الصحة يالصحة
لي حبسلي مخي أنو هاذ الشعب فيه لي فهم من أول كلمة وفيه لي مازال يتهاون ويستهتر!
أسي محمد رانا في 200وزيادة
و17متوفي
رانا ف الريسك ناقوص الخطر راه ضرب!
وانت مازلت تتبهلل
وتدير في روحك بوجادي ولامفهمتش انا
ولي حبستلي راسي هاذاك لي مازال، يقولك كورونا مكانش منها!
تسمى العالم دارلك كاميرا كاشي برك باه يضحك معاك مثلا!
قالولكم اقعدو في دياركم اقعدو في دياركم علاه طايرين
الخروج للضرورة وبرك
مفهمتش علاه الجزايري مازال مفهمش بلي لازم يحجر روحو مع عايلتو
مفهمتش علاه الجزايري داير سينيما عجال السميد
مفهمتش علاه الجزايري دار العراس وكي حجروه بيه بعروسو بمعازيمو معحبوش الحال
مفهمتش علاه الجزايري موسوس وكل حاجة يقولك خادمتها الدولة وماشي صح
مفهمتش لاه هاذاك الراجل هرب من الحجر جري ودار فيلم
مفهمتش علاه تخلي دارك وتروح تزور الناس وكي ميفتحوش عليك الباب تشنف!
مفهمتش ومفهمتش
في أزمة كيما هادي لازم نكونوا اليد في اليد
علاه نهار الحراك أبهرنا العالم بوعيينا ودرك راح نبهروك بلامبالاتنا
!
كونك قافز كيما نعرفوك
وسلك روحك وعايلتك وولاد بلادك
صلي وادعي وقول يااارب نجنا وارفع عنا هذا البلاء يااارب
اخيرا ديرو كيما بسيط وارقدووووا
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