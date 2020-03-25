كورونا: غضب إلهي

ناصر dz

ناصر dz

:: عضو بارز ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
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ذكر
في شي غريب يحصل في كوكب الأرض نحن لا نعلم مداه ولا مغزاه.. بدأت أشك إنها مؤامرة كونية أو غضب إلهي .. "وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا".


وكانت وسائل الإعلام البريطانية أعلنت اليوم، الأربعاء، أن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز أصيب بفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19.


يذكر أن بريطانيا، كانت قد أعلنت أمس الأول الإثنين، عن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا ، إلى 335 شخصا، بعد تسجيل 46 حالة وفاة جديدة.


كما تم تسجيل 4 وفيات جديدة في إسكتلندا، في إشارة جديدة على انتشار وباء كورونا في مختلف أنحاء المملكة المتحدة.
 
أمير جزائري حر

أمير جزائري حر

:: عضو مُتميز ::
إنضم
4 جوان 2015
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الجنس
ذكر
تحية طيبة.. أخي @ناصر dz
لا أراها مؤامرة ولا غضب من الله..
هي ببساطة السّنن تعمل عملها..
سنن أُنشِئ وفقها هذا الكون .. وأي محاولة إخلال بها من طرف هذا الكائن [الإنسان] ..
سيتم دفع الحساب [كاش] .. في الدنيا قبل الآخرة
وكورونا ليس الأول في قائمة [جِنايات] البشر ...
وما يترتب على [ الإخلال] بتوازن وسير الكون من أضرار يدفع ثمنه الجميع.. لابريء ولا جاني في مأمن فالخير يخص واتلشرّ يعم ..
إلا ما شاء الله - وذلك من شأنه سبحانه -

تحياتي لك أخي / :cool:
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو بارز ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
5,807
النقاط
1,106
الجنس
ذكر
قال أمير جزائري حر:
تحية طيبة.. أخي @ناصر dz
لا أراها مؤامرة ولا غضب من الله..
هي ببساطة السّنن تعمل عملها..
سنن أُنشِئ وفقها هذا الكون .. وأي محاولة إخلال بها من طرف هذا الكائن [الإنسان] ..
سيتم دفع الحساب [كاش] .. في الدنيا قبل الآخرة
وكورونا ليس الأول في قائمة [جِنايات] البشر ...

تحياتي لك أخي / :cool:
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شكرااا اخى لتعليقك الطيب
 
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