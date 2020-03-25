للتذكير ...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

قال ابن القيم:

"ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى، وتعلق القلب بغيره ،والغفلة عن ذكره، ومحبة سواه، فإن من أحب شيئا غير الله عذب به، وسجن قلبه في محبة ذلك الغير، فما في الأرض أشقى منه ،ولاأكسف بالا ،ولاأنكد عيشا، ولا أتعب قلبا، فهما محبتان ،محبة هي جنة الدنيا،وسرور النفس، ولذة القلب، ونعيم الروح وغذاؤها ودواؤها ،بل حياتها وقرة عينها ،وهي محبة الله وحده بكل القلب ،وانجذاب قوى الميل والإرادة،والمحبة كلها إليه، ومحبة هي عذاب الروح وغم النفس وسجن القلب ،وضيق الصدر،وهي سبب الألم والنكد والعناء، وهي محبة ماسواه سبحانه.

قال الله تبارك وتعالى:

"واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لايظلمون"