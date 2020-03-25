للتذكير ...

اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
1,919
النقاط
1,371
العمر
32
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
قال ابن القيم:"ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى، وتعلق القلب بغيره ،والغفلة عن ذكره، ومحبة سواه، فإن من أحب شيئا غير الله عذب به، وسجن قلبه في محبة ذلك الغير، فما في الأرض أشقى منه ،ولاأكسف بالا ،ولاأنكد عيشا، ولا أتعب قلبا، فهما محبتان ،محبة هي جنة الدنيا،وسرور النفس، ولذة القلب، ونعيم الروح وغذاؤها ودواؤها ،بل حياتها وقرة عينها ،وهي محبة الله وحده بكل القلب ،وانجذاب قوى الميل والإرادة،والمحبة كلها إليه، ومحبة هي عذاب الروح وغم النفس وسجن القلب ،وضيق الصدر،وهي سبب الألم والنكد والعناء، وهي محبة ماسواه سبحانه.
قال الله تبارك وتعالى:"واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لايظلمون"اتقوا أيها الناس يوم القيامة يوم ترجعون إلى الله جل جلاله فيحاسبكم على ماعملتموه من الخير والشر وعلى كل صغيرة وكبيرة ،ولاتظلمون ،ستقف أمام الله عز وجل وحدك وستسأل عن كل عمل ،حافظ على صلاتك وقرائتك للقرآن ،وذكرك لله وعلى لبسك ومظهرك أيها الشاب، حافظي على حجابك يافتاة ،اتقوا الله عز وجل.
 
اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
1,919
النقاط
1,371
العمر
32
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن ،سبحان الله وبحمده ،سبحان الله العظيم "
حبيببتان إلى الرحمن ،الله تبارك وتعالى يحب هاتين الكلمتين ،فكيف يفتر لسانك عنهما؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"من قال لاإله إلا الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد وهو على شيئ قدير في يوم مائة مرة، كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرز من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ،ولم يؤت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك"
كيف تترك هذا الذكر بعد ذلك ؟الذكر من أسهل العبادات وايسرها ،ومع ذلك أجرها عظيم جدا، اعمل لأجل الجنة ،اعمل لترى الله الجميل جل جلاله .
 
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