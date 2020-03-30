بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

وقفة مع سورة يوسف

"قالت إمرأة العزيز الآن حصحص الحق "، تنام الحقيقة ،وتنام طويلا أحيان لكنها لاتموت !

"اقتلوا يوسف أو أطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم" ماعلموا أن الحب لايغادر مع الأجساد

"اذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا" ،لم يحسدوه على المال ،عطايا القلب أثمن من عطايا اليد ،تكرر القميص في قصة يوسف عليه السلام 3مرات ،فكان سببا للحزن ،ودليلا للبراءة ،وبشارة فرح، فما قد يحزنك يوما قد يكون سرورا غدا

"واستبقا الباب" قد تسيران في درب واحدا، لكن النوايا مختلفة ،قيل ليوسف عليه السلام وهو في السجن "إنا نراك من المحسنين" وقيل له وهو في خزائن مصر : "إنا نراك من المحسنين" المعدن النقي لاتغيره الأحوال، "قل حاشا لله ما علمنا عليه من سوء" تاريخك يساندك فاحرص عليه، العفة ليست مقتصرة على النساء ،بل في الرجال ،فقد كانت ليوسف عليه السلام قبل أن تكون لمريم عليها السلام "قال معاذ الله انه ربي أحسن مثواي ""وشهد شاهد من أهلها" اذا اتقى العبد ربه جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ،حتى اقرب الناس إلى خصمه يشهدون له ويؤيدون دعواه

"قال بل سولت لكم انفسكم أمرا" اذ كيف يأكله الذئب ولما تسجد له الكواكب له بعد؟ كن بمبشرات الخالق أوثق منك بما تراه عيناك ،"أحب إلي مما يدعونني إليه" لم يقل :الزنا عف لسانه ايضا، "فأرسل معنا أخانا" كانت لهم مصلحة فقالوا "أخانا" وعندما انتهت قالوا "ابنك""ان ابنك سرق" يتغير الخطاب بتغير المصالح عند الكثيرين ،"وقال يااسفى على يوسف" رغم ان كل ابنائه معه إلا يوسف، بعض الأماكن لايملؤما إلا شخص واحدا، ذلك أنه لايعوضه احد، "اذهبوا بقميصي هذا" اختار القميص دون غيره من اثار يوسف، ليدخل السرور من الجهة التي دخل عليه الهم منها ، "فأسرها يوسف في نفسه" احيانا قد تسمع كلمات جارحة من مقربيك، فتجاهلها وأعرض عنها، ولاتستعحل الرد ففي الكتمان خير عظيم، "اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه" فقد طفلا قبل سنين ويطلب البحث عنه، إذا حدثوك عن الإحتمالات العقلانية، فحدثهم عن الثقة بالله ،"أنا يوسف وهذا أخي " لم يقل أنا عزيز مصر ،بل ذكر اسمه خاليا من أي صفة ،صاحب النفس الرفيعة ،لايلتفت إلى المناصب ولا الرتب .