quanchi4dvd
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أخبار العراق | نفى إصابة محافظ البنك المركزي العراقي بفيروس كورونا
قام البنك المركزي العراقي بنفي ما جاء حول إصابة المحافظ علي العلاق بالفيروس وفقا لما أكدته وكالة الأنباء السعودية.
حيث يؤكد البنك في بيان عدم إصابة محافظه بفيروس كورونا مؤكدين على سلامته الشخصية والالتزام بالإجراءات الوقائية كما دعا البيان الى تحري المصداقية في نشر هذه الأخبار وعدم الانسياق خلف الشائعات .
فقد صرح مصدر إصابة زوجة علي العلاق بفيروس كورونا وتواجدهم داخل الحجر الصحي في منطقة الخضرا بالمنزل وذلك بعد عودتها من السفر وإجراء الفحوصات اللازمة لها والتأكد من إصابتها بالفيروس بالإضافة الى جميع أفراد عائلتها المخالطين لها ومن بينهم محسن العلاق وطالب هذا المصدر مشددا على عدم الإفصاح عن هويته .
وفي سياق آخر قامت وزارة الصحة العراقية بالإعلان عن إصابات حديثة بفيروس كورونا في محافظة اربيل خمسة من المصابين عبارة عن رجال ونساء وثلاثه اطفال وهم المخالطين للمصاب الذي تم الإعلان عنه في خلفان .
كما أضافت وزارة الخارجية بشفاء المواطن الذي تم الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا في إيران وخروجه من الحجر الصحي .
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قام البنك المركزي العراقي بنفي ما جاء حول إصابة المحافظ علي العلاق بالفيروس وفقا لما أكدته وكالة الأنباء السعودية.
حيث يؤكد البنك في بيان عدم إصابة محافظه بفيروس كورونا مؤكدين على سلامته الشخصية والالتزام بالإجراءات الوقائية كما دعا البيان الى تحري المصداقية في نشر هذه الأخبار وعدم الانسياق خلف الشائعات .
فقد صرح مصدر إصابة زوجة علي العلاق بفيروس كورونا وتواجدهم داخل الحجر الصحي في منطقة الخضرا بالمنزل وذلك بعد عودتها من السفر وإجراء الفحوصات اللازمة لها والتأكد من إصابتها بالفيروس بالإضافة الى جميع أفراد عائلتها المخالطين لها ومن بينهم محسن العلاق وطالب هذا المصدر مشددا على عدم الإفصاح عن هويته .
وفي سياق آخر قامت وزارة الصحة العراقية بالإعلان عن إصابات حديثة بفيروس كورونا في محافظة اربيل خمسة من المصابين عبارة عن رجال ونساء وثلاثه اطفال وهم المخالطين للمصاب الذي تم الإعلان عنه في خلفان .
كما أضافت وزارة الخارجية بشفاء المواطن الذي تم الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا في إيران وخروجه من الحجر الصحي .
لمعرفة المزيد من الأخبار زورونا على ستيب نيوز