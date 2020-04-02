فمن حقوق الزوجة02

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
297
النقاط
21
العمر
58
محل الإقامة
المقاطعة الادارية تقرت
الجنس
ذكر
فمن حقوق الزوجة02 :
2- النفقة عليها مما رزقه الله بالمعروف من طعام وشراب وكسوة ومسكن إلى غير ذلك ، لقوله تعالى { لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً }
و لقوله عليه الصلاة والسلام " اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف رواه مسلم وأبو داود
3- ولا يجوز أن يجلس بالبيت دون الذهاب للبحث عن العمل ، قال عليه الصلاة والسلام " كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت " رواه مسلم
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top