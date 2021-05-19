المقطع الأول في حقوق الزوجة

النفقة عليها مما رزقه الله بالمعروف من طعام وشراب وكسوة ومسكن إلى غير ذلك ، لقوله تعالى { لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً }

و لقوله عليه الصلاة والسلام " اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف رواه مسلم وأبو داود

ولا يجوز أن يجلس بالبيت دون الذهاب للبحث عن العمل ، قال عليه الصلاة والسلام " كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت " رواه مسلم

ولا يجوز أن يبخل عليها وأبنائها ، وإذا كان كذلك فها أن تأخذ من ماله لتنفق على نفسها وأبنائها ما هو ضروري ولو بدون علمه " حيث أن هندا أم معاوية جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وبني فهل علي جناح أن آخذ من ماله شيئا قال خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف