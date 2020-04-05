عرض بيع € 400 بايسيرا Paysera مقابل CCP أو BARIDIMOB ب 204 دج كامل المبلغ

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
bouziddz
المبلغ المتاح
400.00 أورو
سعر البيع
204.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Paysera - بايسيرا
bouziddz

bouziddz

:: عضو فعّال ::
بائع عملات معتمد
إنضم
14 ديسمبر 2015
المشاركات
1,777
النقاط
43
محل الإقامة
Boumerdes
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

متوفر 400 € بايسيرا للبيع مقابل CCP

سعر البيع: 1€ = 205 دج

* 204 دج كامل المبلغ
لا توجد عمولة
المصدر (Freelancing)

الأولوية لمن يأخذ كل المبلغ

الدفع يكون بعد التحقق من مركز البريد مساءا
مدة الحجز 12 ساعة


ملاحظات:
- يجب التقيد بقوانين القسم
- عدم وضع المرفقات أو وسائل الإتصال ايمايل، هاتف
- عدم وضع الردود الجانبية

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ALGERIA DZ

ALGERIA DZ

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
219
النقاط
507
العمر
21
محل الإقامة
ALGERIA
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى :
@Adam dz و @ALGERIA DZ

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق....
 
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