صلاة الفجر: الصلاة اليتيمة التي تان من قلة الحاضرين وتندب حظ النائمين;تركها جريمة لاتستتر وذنب لا يغتفر !

يقول تعالى: (ان قران الفجر كان مشهود) نعم ملائكة شهود ومؤمنون ركع سجود وعبادات تنفع وتشفع



يقول احد المشايخ: القية محاضرة في احدى الثانويات وكان امامي حوالي1000طالب ,فتكلمت عن صلاة الفجر فهممت اسالهم متى يؤدن الفجر!,تعجبت من اجوبتهم فواحد يقول السادسة واخرالثالثة فما اجاب منهم الا15 طالب وما صلى منهم الا 27,فيا عجبا لهذا الاهمال ! اوليس الله القائل في كتابه: (ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا

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