صلاة الفجر:الصلاة اليتيمة التي تان من قلة الحاضرين وتندب حظ النائمين;تركها جريمة لاتستتر وذنب لا يغتفر !
يقول تعالى:(ان قران الفجر كان مشهود) نعم ملائكة شهود ومؤمنون ركع سجود وعبادات تنفع وتشفع
يقول احد المشايخ: القية محاضرة في احدى الثانويات وكان امامي حوالي1000طالب ,فتكلمت عن صلاة الفجر فهممت اسالهم متى يؤدن الفجر!,تعجبت من اجوبتهم فواحد يقول السادسة واخرالثالثة فما اجاب منهم الا15 طالب وما صلى منهم الا 27,فيا عجبا لهذا الاهمال ! اوليس الله القائل في كتابه:(ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) ان شروط اداء الصلاة 9 فلما اختار الله عزوجل شرط الوقت هدا يجعل منه اهم شرط
واليوم كلمنا موجه للجميع ; النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كثيرة عن فضل صلاة الفجر ندكر منها:
الحديث الاول: قال النبي صلى الله عليه وسلم:(''من صلى العشاء في جماعة فكانما قام الليل كله ومن صلى الصبح في جماعة فكانما قام الليل كله)
الحديث الثاني: قال النبي صلى الله عليه وسلم:(''من صلى الصبح في فهو في ذمة الله فلا يطلبن الله من ذمته شيئ;فان من يطلبه من ذمته بشيئ يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم ) ومعناه:من فضل صلاة الفجر ان مصليها في حماية الله وذمته,وبالتالي ادا تسبب احد في اديته فان الله يتولى الانتقام منه
الحديث الثالث: قال النبي صلى الله عليه وسلم:(''من صلى البردين دخل الجنة) والبردان هما صلاة الفجر وصلاة العصر لانهما تجيئان وقت برود الشمس
اتمنى ان يكون فيه تفاعل مع هذا الموضوع فتاملوا الفضل تبادر نفوسكم اليه
اللهم نسالك ان تجعل هدا العمل في ميزان حسناتنا
يقول تعالى:(ان قران الفجر كان مشهود) نعم ملائكة شهود ومؤمنون ركع سجود وعبادات تنفع وتشفع
يقول احد المشايخ: القية محاضرة في احدى الثانويات وكان امامي حوالي1000طالب ,فتكلمت عن صلاة الفجر فهممت اسالهم متى يؤدن الفجر!,تعجبت من اجوبتهم فواحد يقول السادسة واخرالثالثة فما اجاب منهم الا15 طالب وما صلى منهم الا 27,فيا عجبا لهذا الاهمال ! اوليس الله القائل في كتابه:(ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) ان شروط اداء الصلاة 9 فلما اختار الله عزوجل شرط الوقت هدا يجعل منه اهم شرط
واليوم كلمنا موجه للجميع ; النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كثيرة عن فضل صلاة الفجر ندكر منها:
الحديث الاول: قال النبي صلى الله عليه وسلم:(''من صلى العشاء في جماعة فكانما قام الليل كله ومن صلى الصبح في جماعة فكانما قام الليل كله)
الحديث الثاني: قال النبي صلى الله عليه وسلم:(''من صلى الصبح في فهو في ذمة الله فلا يطلبن الله من ذمته شيئ;فان من يطلبه من ذمته بشيئ يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم ) ومعناه:من فضل صلاة الفجر ان مصليها في حماية الله وذمته,وبالتالي ادا تسبب احد في اديته فان الله يتولى الانتقام منه
الحديث الثالث: قال النبي صلى الله عليه وسلم:(''من صلى البردين دخل الجنة) والبردان هما صلاة الفجر وصلاة العصر لانهما تجيئان وقت برود الشمس
اتمنى ان يكون فيه تفاعل مع هذا الموضوع فتاملوا الفضل تبادر نفوسكم اليه
اللهم نسالك ان تجعل هدا العمل في ميزان حسناتنا