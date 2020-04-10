السلام عليكم ورحمة الله

اولاً : اللهم مالك الملك الواحد القهار نسألك بعظمة رحمتك و غفرانك ان ترفع البلاء عن عبادك الضعفاء ان كان نستغفرك و نتوب إليك فانت غفار الذنوب و التواب اللهم خفف على عبادك و ارفع غضبك و مقتك عنا فانت مولانا و نحن عبيدك و نشهد بوحدانيتك و عظيم سلطانك و انك انت الله لا اله إلا أنت وحدك لا شريك لك و انت على كل شيئاً قدير

نبدأ الموضوع :

من خلال ما مر في هذه مع ( الحجه كرونه ) ما فعلته بالبشر و فرض الحظر على ب ( لا ) تخرج من بيتك إصابتك المواطنين بشلل التفكير و أصبحت أعمالهم موعدها أثناء الحظر و هذا ذكرني بقصة سيدنا ( آدم ) عندما قال لهم الباري عز و جل ( لا تقربا هذه الشجرة ) فأصبح تفكير سيدنا و تركيزه على تلك الشجرة على العلم كان في جنة النعيم فيها ما يشاء أثارت حفيظة و فضولة عن السبب و لانه لم يكن على يقين أن الابتعاد عنها هو خير له

فلا تستغرب من تمرد او التزام بعض الأشخاص بقضية حظر التجول فنحن ورثناها من ابونا آدم و أمنا حواء

و اذا تتبعت في الحياة العادية عندما تقول لأي شخص لا تفعل هذا تجده لا يفعل الا هذا حتى الأطفال كذلك فهي من الموروثات

تحياتي لكم