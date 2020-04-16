عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم :

« إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحبّ، فإنما هو استدراج ، ثم تلا :

{ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا } .»

[ "السلسة الصحيحة" (٤١٣) ]

قال العلامة الصنعاني رحمه الله : قال العلامة الصنعاني رحمه الله :

[ التنوير شرح الجامع الصغير (٦٢٥) ] [ التنوير شرح الجامع الصغير (٦٢٥) ]

• - « إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحبّه؛ وهو مقيم على معاصيه، فإنما ذلك » أي الإعطاء، « استدراج » مأخوذ من الدرجة، يعني الاستصعاد والاستنزال درجة بعد درجة، والمراد؛ أخذه على التدريج درجة بعد درجة؛ أي قليلاً قليلا،ً•• وذلك ؛ لأنّ العبد معتقد بإدرار نعم الله عليه أنه لكرامته على الله ورضاه عنه، فلا يزال في غيّه مطلقًا وسنه في ضلاله حتى يأتيه حمامه،•• فإن قيل : في هذا الاستدراج منه تعالى لعبده إيهام رضاه عنه وهو سبب إصراره على القبيح ؟ أجيب عنه بأنّ المكلف إذا كان عالمًا بقبح القبيح، أو متمكنًا من العلم به ثم رأى نعم الله عليه تتوالى وهو مقيم على عصيانه؛ كان ترادفها كالمنبّه له على الحذر، فلا قبح حينئذ،•• وفي كلام نهج البلاغة : ابن آدم إذا رأيت ربك يتابع عليك نعمه وأنت تعصيه؛ فاحذره .