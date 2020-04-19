حكم صلاة التراويح منفردًا .

حكم قراءة القرآن في التراويح من المصحف . حكم صلاة التراويح منفردًا .حكم قراءة القرآن في التراويح من المصحف .

للشيخ ابن باز رحمه الله للشيخ ابن باز رحمه الله

❶ - حكم صلاة التراويح منفردًا

السؤال

حسن سعيد من الدمام الظهران: أنا أشتغل في مجمع تجاري مكون من محطة بنزين وبقالة وكبينة، ويشتغل في الكبينة يقول: بجانبنا مسجد صغير، ولا يصلون صلاة التراويح فيه، وبعد صلاة العشاء يذهبون إلى أعمالهم؛ ماذا أفعل هل أصلي بعد صلاة العشاء التراويح وحدي وهل من إرشاد؟

الجواب

● أنت مخير إن صليت وحدك فأنت مأجور، أو صليت في بيتك كله طيب ما دام ما في جماعة، وإن ذهبت إلى مسجد آخر فلا بأس؛ لأنها نافلة التراويح نافلة ما هي بفريضة إن صليتها في المسجد، أو في بيتك، أو في مسجد آخر، كله واسع والحمد لله. نعم.

المقدم: حفظكم الله يا فضيلة الشيخ.

❷ حكم قراءة القرآن في التراويح من المصحف

السؤال

الجواب

المصدر

[ الموقع الرسمي ] لفضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله