تطبيق لتعلم أساسيات الأردوينو

السلام عليكم
تطبيق أساسيات الأردوينو يعمل بدون إتصال بالانترنت يحتوى على دروس في برمجة الأردوينو مع الأمثلة بالإضافة الى مشاريع جاهزة مع الأكواد و الشفرات البرمجية
فهرس التطبيق كالتالي:
1. ماهو الأردوينو
2. برنامج Arduino IDE
3. بنية لغة برمجته
4. المعاملات في لغة الـC
5. الجمل الشرطية
6. الحلقات التكرارية
7. أنواع البيانات
8. صيغ إضافية
9. المصباح الوامض
10. توصيل المفتاح الضاغط
11. المقطعات السباعية 7Segment
12. شاشة العرض LCD
13. قراءة إشارة تماثلية Analog
14. المقاومة الضوئية LDR
15. الإضاءة الملونة RGB LED
16. حساس الصوت
17. مستقبلة الاشعة تحت الحمراء
18. مستشعر درجة الحرارة
19. حساس الرطوبة والحرارة
20. مستشعر اللهب
21. حساس الماء
22. حساس الموجات فوق صوتية
23. محرك السيرفو Servo
24. المحرك الخطوي Stepper
25. تحديد الهوية بواسطة RFID
26. موديل بلوتوث Bluetooth
27. الارسال والاستقبال اللاسلكي
28. شبكة الجوال (GSM)
29. برامج المحاكاة
30. المراجع
حمل التطبيق من متجر بلاي ستور
أساسيات الأردوينو - Apps on Google Play
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المرفقات
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