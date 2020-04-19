تطبيق لتعلم أساسيات الأردوينو

السلام عليكم​







فهرس التطبيق كالتالي:

1. ماهو الأردوينو

2. برنامج Arduino IDE

3. بنية لغة برمجته

4. المعاملات في لغة الـC

5. الجمل الشرطية

6. الحلقات التكرارية

7. أنواع البيانات

8. صيغ إضافية

9. المصباح الوامض

10. توصيل المفتاح الضاغط

11. المقطعات السباعية 7Segment

12. شاشة العرض LCD

13. قراءة إشارة تماثلية Analog

14. المقاومة الضوئية LDR

15. الإضاءة الملونة RGB LED

16. حساس الصوت

17. مستقبلة الاشعة تحت الحمراء

18. مستشعر درجة الحرارة

19. حساس الرطوبة والحرارة

20. مستشعر اللهب

21. حساس الماء

22. حساس الموجات فوق صوتية

23. محرك السيرفو Servo

24. المحرك الخطوي Stepper

25. تحديد الهوية بواسطة RFID

26. موديل بلوتوث Bluetooth

27. الارسال والاستقبال اللاسلكي

28. شبكة الجوال (GSM)

29. برامج المحاكاة

30. المراجع

























حمل التطبيق من متجر بلاي ستور



أساسيات الأردوينو - Apps on Google Play​ 1. ماهو الأردوينو2. برنامج Arduino IDE3. بنية لغة برمجته4. المعاملات في لغة الـC5. الجمل الشرطية6. الحلقات التكرارية7. أنواع البيانات8. صيغ إضافية9. المصباح الوامض10. توصيل المفتاح الضاغط11. المقطعات السباعية 7Segment12. شاشة العرض LCD13. قراءة إشارة تماثلية Analog14. المقاومة الضوئية LDR15. الإضاءة الملونة RGB LED16. حساس الصوت17. مستقبلة الاشعة تحت الحمراء18. مستشعر درجة الحرارة19. حساس الرطوبة والحرارة20. مستشعر اللهب21. حساس الماء22. حساس الموجات فوق صوتية23. محرك السيرفو Servo24. المحرك الخطوي Stepper25. تحديد الهوية بواسطة RFID26. موديل بلوتوث Bluetooth27. الارسال والاستقبال اللاسلكي28. شبكة الجوال (GSM)29. برامج المحاكاة30. المراجع

تطبيق أساسيات الأردوينو يعمل بدون إتصال بالانترنت يحتوى على دروس في برمجة الأردوينو مع الأمثلة بالإضافة الى مشاريع جاهزة مع الأكواد و الشفرات البرمجية..