تطبيق لتعلم أساسيات الكهرباء و الإلكترونيك

D

destinydz

:: عضو منتسِب ::
إنضم
22 نوفمبر 2015
المشاركات
9
النقاط
3
السلام عليكم

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تطبيق يعمل بدون إتصال بالأنترنت يحتوى على المبادئ الأساسية للكهرباء و الإلكترونيك

** الفهرس **

ماهي الكهرباء؟
أنواع الكهرباء
نقل الطاقة الكهربائية
قانون أوم
المقاومة
قوانين كيرشوف
أجهزة القياس
المفاتيح
القواطع الكهربائية
الريليه والكونتاكتور
المخططات و الرموز الكهربائية
المحولات الكهربائية
المحرك الكهربائي
إقلاع محرك ثلاثي الطور
الوشيعة
المكثفة
أشباه الموصلات
الديود
الترانزستور
الميكروكنترولر
المؤقت 555
ماهو الأردوينو
الألواح الشمسية
برامج الحساب و المحاكاة
المراجع

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أساسيات الكهرباء و الإلكترونيك - Apps on Google Play






 
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