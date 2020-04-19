تطبيق لتعلم أساسيات الكهرباء و الإلكترونيك

السلام عليكم
تطبيق يعمل بدون إتصال بالأنترنت يحتوى على المبادئ الأساسية للكهرباء و الإلكترونيك
** الفهرس **
ماهي الكهرباء؟
أنواع الكهرباء
نقل الطاقة الكهربائية
قانون أوم
المقاومة
قوانين كيرشوف
أجهزة القياس
المفاتيح
القواطع الكهربائية
الريليه والكونتاكتور
المخططات و الرموز الكهربائية
المحولات الكهربائية
المحرك الكهربائي
إقلاع محرك ثلاثي الطور
الوشيعة
المكثفة
أشباه الموصلات
الديود
الترانزستور
الميكروكنترولر
المؤقت 555
ماهو الأردوينو
الألواح الشمسية
برامج الحساب و المحاكاة
المراجع
حمل التطبيق من متجر بلاي ستور
أساسيات الكهرباء و الإلكترونيك - Apps on Google Play
تطبيق يعمل بدون إتصال بالأنترنت يحتوى على المبادئ الأساسية للكهرباء و الإلكترونيك
** الفهرس **
ماهي الكهرباء؟
أنواع الكهرباء
نقل الطاقة الكهربائية
قانون أوم
المقاومة
قوانين كيرشوف
أجهزة القياس
المفاتيح
القواطع الكهربائية
الريليه والكونتاكتور
المخططات و الرموز الكهربائية
المحولات الكهربائية
المحرك الكهربائي
إقلاع محرك ثلاثي الطور
الوشيعة
المكثفة
أشباه الموصلات
الديود
الترانزستور
الميكروكنترولر
المؤقت 555
ماهو الأردوينو
الألواح الشمسية
برامج الحساب و المحاكاة
المراجع
حمل التطبيق من متجر بلاي ستور
أساسيات الكهرباء و الإلكترونيك - Apps on Google Play