Ma$Ter
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سئل العلامة ابن العثيمين رحمه الله عن حكم كلمه ️رمضان كريم
فأجاب فضيلته بقوله: حكم ذلك أن هذه الكلمة ( رمضان كريم )
(غير صحيحة)
وإنما يقال: "رمضان مبارك" وما أشبه ذلك،
(لأن رمضان ليس هو الذي يعطي حتى يكون كريماً،)
وإنما الله تعالى هو الذي وضع فيه الفضل.
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين "
( 20 / السؤال رقم 254 ) .
فأجاب فضيلته بقوله: حكم ذلك أن هذه الكلمة ( رمضان كريم )
(غير صحيحة)
وإنما يقال: "رمضان مبارك" وما أشبه ذلك،
(لأن رمضان ليس هو الذي يعطي حتى يكون كريماً،)
وإنما الله تعالى هو الذي وضع فيه الفضل.
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين "
( 20 / السؤال رقم 254 ) .