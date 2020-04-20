حكم كلمه ️رمضان كريم

Ma$Ter

Ma$Ter

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🌿🌸سئل العلامة ابن العثيمين رحمه الله عن حكم كلمه ️رمضان كريم ❗

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ حكم ذلك أن هذه الكلمة ‏( رمضان كريم ‏ )
(غير ❌ صحيحة)

وإنما يقال‏:‏ ‏"‏رمضان مبارك‏"‏ وما أشبه ذلك،
(لأن رمضان ليس هو الذي يعطي حتى يكون كريماً،)

وإنما الله تعالى هو الذي وضع فيه الفضل.

📙مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين "
( 20 / السؤال رقم 254 ) .
 
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