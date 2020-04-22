أذان النوازل ماهو .. تعرف على صيغته ولماذا سمي بهذا الاسم

ناصر dz
:: عضو بارز ::
أذان النوازل هو الأذان الذي يتم اللجوء اليه في وقت البلاء والأزمات وسمي " نوازل " نسبة الى نازلة فيقولون" نزل بنا البلاء" أي حل علينا البلاء فسمي الأذان بأذان النوازل ويوجد ما يسمى بـ " فقه النوازل " وهو الذي يوضح التصرفات والأحكام الشرعية لكل أمورنا وقت البلاء او الأزمات .
أذان النوازل يكون بالصيغة التالية: اللهُ أكبر , اللهُ أكبر . اللهُ أكبر , اللهُ أكبر.. أشهد أن لا إلهَ إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله..أشهد أن محمدًا رسولُ الله . أشهد أن محمدًا رسول الله..ألا صلوا فى بيوتكم..ألا صلوا فى رحالكم.. الله أكبر الله أكبر.. لا إله إلا الله.
ما هو أذان النوازل ولماذا سمي بهذا الإسم ؟
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ما يقال وقت أذان النوازل
قال العلماء أن ترديد الأذان بصفة عامة سنة مستحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحصل صاحبه على ثواب كبير والدعاء بعد ترديد الأذان مستجاب .
وأضاف العلماء عند سماع المؤذن يقول : "صلوا في رحالكم ، صلوا في بيوتكم " فيجب على المسلم ترديد قول : " لا حول ولا قوة إلا بالله "
أذان النوازل يكون بالصيغة التالية: اللهُ أكبر , اللهُ أكبر . اللهُ أكبر , اللهُ أكبر.. أشهد أن لا إلهَ إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله..أشهد أن محمدًا رسولُ الله . أشهد أن محمدًا رسول الله..ألا صلوا فى بيوتكم..ألا صلوا فى رحالكم.. الله أكبر الله أكبر.. لا إله إلا الله.
ما هو أذان النوازل ولماذا سمي بهذا الإسم ؟
.
ما يقال وقت أذان النوازل
قال العلماء أن ترديد الأذان بصفة عامة سنة مستحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحصل صاحبه على ثواب كبير والدعاء بعد ترديد الأذان مستجاب .
وأضاف العلماء عند سماع المؤذن يقول : "صلوا في رحالكم ، صلوا في بيوتكم " فيجب على المسلم ترديد قول : " لا حول ولا قوة إلا بالله "