قبل أنْ نَرْكَعَ طالِبين الطعام مِنْ أصحابِ النظام الشيطاني الجديد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوتي أخواتي



تحية طيبة لكم جميعاً



أرجو أن تكونوا في تمام الصحة والعافية ​

هناك أمر هام للغاية أحببتُ أن ألفت انتباهكم له وهو حقيقة أنَّ الانهيار الاقتصادى العالمي القادم لا محالة سيؤثر بشكل قاسي جدا على الدول المسلمة لأنه ليس لديها ما تدافع به عن نفسها أمام عمالقة الاقتصاد الذين اخترعوا كورونا لتركيع الناس.



وإنَّ مِثْلَ هذا الاقتراح الذي سأتقسامه معكم الآن هو أحَدُ أهم المُنجيات وعلينا أن نطالب به قبل فوات الأوان واستحالة تنفيذه.



بدايةً / وَجَبَ التنويه بأنَّ هذا المُقتَرحَ قدْ وَرَدَ في سلسلة بداية النهاية مِنْ قِبَلِ الباحث والمفكر السياسي المهندس عماد العشري ، منذُ 2013



والآن، أترككم مع الخطوط العريضة التي بدُونِ تنفيذِها بِوَعْيٍ لَنْ ينجُوَ العالم العربي المسلم بالكامل مِنَ الانهيار الاقتصادي الوَشيك:

الحل الاقتصادي الفوري المُقتَرَح مكوّنٌ مِنْ 10 خطوات: ​

1 - ضرورة إتفاق حكومات وقيادات الشعوب الإسلامية على وجود خطر حقيقي قوي يهدد الجميع ..



و إنشاء تحالف إقتصادي عسكري بين هذه الدول على غِرار نموذج مُطَوَّر للاتحاد الأوروبي .



2- أن يقوم جميع الأفراد والحُكومات فوراً باسترداد أموالهم المُودَعَة في بنوك سويسرا و أوروبا وأمريكا



و أيِّ بنوكٍ تابعةٍ لَهُمْ ثم إستبدالُها بالذهب أو شراء الحقول الفيزيائية المختلفة.



3 - فَكُّ أي ارتباط اقتصادِيٍّ لِلدُّوَل مع الدولار واليورو و كافَّة العملات الورقية.



4 - إلغاء نظام البنوك الربوية بالكامل مِنْ بلادنا و العمل على إيجاد منظومة إقتصادية تعمل بالنظام الاقتصادي الإسلامي.



5 - أن يَتمَّ بيعُ كافة مُنتجات التصدير و البترول و الغاز و غیره مقابل الذهب .



6 - يتم تكوين هيئة مِنْ خبراء الاقتصاد في هذه الدول بإنشاء عملة جديدة عامة يتمُّ تداوُلُها في كل مجتمعاتنا مِنَ الذهب و الفضة.



7 - تقوم هذه الهيئة الاقتصادية بوضع خطة شاملة بحيث يتم إستثمارٌ حقيقيٌّ للثروات المختلفه لِكافَّة هذه الدول



شَريطَة ألاّ تخْرُجَ حقوقُ الملكية و الانتفاع خارِجَ حُدودِ هذه البلاد.



8 - مُراجعة جميع العقود الخاصة بالشركات متعددة الجنسية المنتشرة في بلادنا على أساس أنْ تدفَعَ أقساطها المستقبلية ما قيمته



محاصيل زراعيه او منتجات حيوانية أو علوم تكنولوجية أو غيره بَدِيلاً عن العملات النقدية.



9 - تقوم الدول الغنية في هذه المنظومة بسداد ديون الدول الفقيره لصندوق النقد الدولي وإنهاء التعاملات معه و نقل الدين إليها ...



و تسدده الدول المَديونة بِنَاءً على إتفاق وخطة مَدْرُوسَة.



10 - أخيراً ، لا بُدَّ مِنْ تكوين جيش إسلامي مُشترَك يتمتع بتسليح مُتفوِّق لِحِمَاية هذه المنظومة الاقتصادية الجديدة



مع سَنِّ قوانين تُغلِّظُ عقوبة العَمَالة و التبعِيَّة وتنفيذ الأجندات الخارجية.

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إنَّ مِثْلَ هذا المقترح يُعَدُّ الحَلَّ الوحيد الذي من خلاله يمكن للعرب و المسلمين السيطرة على مواردهم مرة أخرى



و اتِّقاءُ شرِّ الانهيار الاقتصادي القادم الذي يدبره أعداءُهم. ​

جزاكم الله خيراً على حسن الاهتمام كما أطلب منكم أن تنشروا هذا المقترح على أوسع نطاق، عسى أن يصل الى من بأيديهم القرار فيتحركوا

و يصلحوا ما يمكن إصلاحه ويُفسدوا على الأعداء إكمالَ خطتهم الشيطانية ضد المسلمين بل والبشرية جمعاء لِجعلِهم عبيداً لهم

نسأل الله السلامة والعافية والنصر على أعداء الاسلام والبشرية. نسأل الله تعالى أن يجعل كيدهم في نحورهم وأن يحفظنا من شرورهم