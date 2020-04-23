شد دارك 05 :

يحاول البعض في هذه الظروف العصيبة التركيز على الصور القاتمة من سلوكات البشر و رؤية العالم فقط من زاوية الشرور و الآثام و أن جائحة كرونا هي سَخط من الله كلام فيه رائحة تشفي وأحيانا ضعف و استسلام .لا و الله فالخير و الشر في حياتنا مجتمعان فعلى الرغم من كثرة شرورنا إلا أن الخير لا يزال قويا و سوف يظل أحد أهم ما يميز حياة الانسان.كرونا بلاء مثل الطاعون و قد حصد من قَبلُ أرواحا و هي في ساحة الجهاد.فلا ينبغي ان نحطم معنوياتنا بكلام مثل السم ، كما يجب على "أصحاب الفهامة الزايدة" التوقف عن إظهار أنفهسم بأنهم ملائكة وان كرونا نزلت بسبب الفجار.

مخ الهدرة:الحياة مجاهدة يوم بيوم ، يوم نُسر ، ويوم نواجه فيه بعزم الأسقام .