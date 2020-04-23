تعلم الألمانية المائة فعل الاكثر استعمالا في

اللغة الالمانية​



في هذا الدرس سوف استعرض عليكم المائة فعل الاكثر استعملا في اللغة الالمانية بحكم عيشي في المانيا و بحكم دراستي و بحثي في مجال اللغة و الاداب واللسانيات في اللغة الالمانية. حسب رأيي, تكتسي هذه القائمة اهمية قصوة. فان تمكنت من حفظ هذه الافعال و من اجادة استعمالها سوف يتحسن مستواك في الفهم و التحدث باللغة الالمانية. قمت في هذا الدرس بتجميع كل الافعال المائة الاكثر تداولا و استعمالا في المانيا, درس مهم جدا و مفيد و من يتقن ويحفظ هذه الافعال سوف يتمكن من التواصل مع الناس بدون اي مشاكل. في هذا الدرس سوف استعرض عليكم هذه الافعال مع امثلة مترجمة قد تساعدكم على استيعاب الفعل افضل. الافعال الاكثر استعمالا في اللغة الالمانية هي:​

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فيديو الدرس​

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الدرس لتحميل pdf مع تمارين​

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gehenذهب سار انصرف رحل​

Ich gehe heute ins Kino.

سأذهب اليوم الى قاعة السينما.



essen اكل

Sie isst gerne Gemüse.

هي تحبذ اكل الخضراوات



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة الالمانية

هي:

trinken شرب

Der Taxifahrer hat zwei Gläser Bier getrunken.

سائق التاكسي شرب كأسين من البيرة والجعة



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة الالمانية

هي:

sehen نظر لمح رأى

Ich habe dich seit langer Zeit nicht gesehen.

لم اشاهدك لم ارك منذ مدة طويلة



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة الالمانية

هي:

gucken نظر شاهد

Meine Mutter guckt aus dem Fenster.

امي تشاهد او تنضر من النافذة.



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة الالمانية

هي:

ferngucken شاهد التلفاز

Heute bleibe ich zuhause und gucke ich fern.

اليوم سوف امكث في المنزل و اشاهد التلفاز



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة الالمانية

هي:

schreiben كتب

Ich schreibe meiner Freundin einen Brief.

اكتب رسالة لصديقتي.



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة الالمانية

هي:

beschreiben وصف

Er beschreibt uns, wie seine vermisste Schwester aussieht.

وصف لنا كيف تبد اخته المفقودة.



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة

الالمانية هي:

laufen جرى

Der Athlet lauft sehr schnell.

الرياضي يجري بسرعة كبيرة.



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة

الالمانية هي:

joggen يمارس رياضة الجري

Willst du morgen mit mir joggen.

هل تريد ممارسة رياضة الجري معي غدا.



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة

الالمانية هي:

weinen يبكي

Das Baby weint.

الرضيع يبكي



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة

الالمانية هي:

lachen يضحك

Sie lacht über mich.

هي تضحك عليا.



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة

الالمانية هي:

lächeln ابتسم

Sie lächelt immer.

هي تبتسم دائما.

الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة

الالمانية هي:

klauen سرق

Er hat mein Buch geklaut

لقد سرق كتابي.



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة

الالمانية هي:

stehlen سرق

Er hat mein Auto gestohlen

لقد سرق سيارتي



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة الالمانية هي:

gebären ولد

Ich bin im Jahr 1990 geboren

ولدت في سنة 1990 .​

Die Frau hat ein Kind geboren.​

ولدت طفلا



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة الالمانية

هي:

bekommen حصل نال تلقَى

Ich habe eine Nachricht bekommen.

تلقيت مراسلة هاتفية.



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة

الالمانية هي:​



Sich verlieben يقع في الحب

Ich habe mich in sie verliebt.

وقعت في حبها



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة

الالمانية هي:

heiraten تزوج

Er hat seine Nachbarin geheiratet.

تزوج جارته.







الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة الالمانية

هي:

besuchen زار

Er besuchte morgen seine Großmutter.

غدا يزور جدته.



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة

الالمانية هي:

sagen قال

Er hat nicht die Wahrheit gesagt.

لم يقل الحقيقة.



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة الالمانية

هي:

versprechen وعد

Mein Vater verspricht mir, nie wieder zu rauchen.

وعدني ابي بان لا يدخن بعد الان.



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة

الالمانية هي:

kaufenشرى

Ich habe ein neues Auto gekauft.​

اشتريت سيارة جديدة







الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة

الالمانية هي:

verkaufen باع

Ich habe mein altes Auto verkauft.​

قمت ببيع سيارتي القديمة.



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة الالمانية

هي:

begrüßen حيا سلَم

Er ist an mir vorbeigegangen, ohne mich zu begrüßen.

مر بجانبي دون ان يحييني او يسلم عليا



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة الالمانية

هي:

streiten تعارك تشاجر

Er streitet ständig mit seinen Freunden.

يتشاجر بصفة دائمة مع اصدقائه



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة

الالمانية هي:

spielen لعب

Das Kind spielt mit dem Hund.

الطفل يلعب مع الكلب.



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة

الالمانية هي:

tanzen رقص

Sie tanzt gerne.

هي تحبذ الرقص.



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة

الالمانية هي:

schwimmen سبح

Er kann nicht schwimmen.

هو لا يستطيع السباحة.



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة

الالمانية هي:

springen قفز

Sie springt ins Wasser.

قفزت الى المياه.



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة

الالمانية هي:

küssen قبل

Sie küsst das Kind auf die Wange.

قبلت الطفل من خديه.



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة الالمانية

هي:

holen جلب أحضر

Mein Mann holt die Kinder von der Schule.

زوجي يحضر الاطفال من المدرسة.



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة الالمانية

هي:

nehmen اخد

Wer hat meine Sachen genommen.

من قام بأخذ اشيائي.



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة

الالمانية هي:

geben اعطى

Der Lehrer gibt den Schülern Bonbons.​

اعطى المعلم للتلاميذ حلويات

الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة

الالمانية هي:

ausgeben صرف انفق

Heute habe ich viel Geld ausgegeben.​

اليوم, انفقت الكثير من المال.

الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة

الالمانية هي:

aufstehen يستيقظ

Ich stehe oft um 8 Uhr.

استيقظ غالبا على الساعة الثامنة.



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة

الالمانية هي:

fragen سأل

darf ich Sie fragen?

هل يمكن ان اسأل سيادتكم؟



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة

الالمانية هي:

antworten اجاب

Er hat mir nicht geantwortet.

لم يجبني.



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة الالمانية

هي:

sich informieren استعلم

Bevor ich etwas einkaufe, informiere ich​

mich über die Preise.

قبل ان اشتري شيئا استعلم حول السعر



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة الالمانية

هي:

ankündigenاعلن

Die Regierung kündigt an, dass Ben Ali nicht mehr Präsident ist.

اعلنت الحكومة ان بن علي لم يعد رئيسا.



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة

الالمانية هي:

putzen نظف

Meine Mutter putzt die Fenster.

امي تنظف في الشبابيك.



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة

الالمانية هي:

spülen غسل

Ich spüle heute die Geschirr.

اليوم سوف اغسل انا الاطباق.



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة الالمانية

هي:

kratzenحكَ يكشط

Könntest du mich zwischen den Schultern kratzen?

هل يمكن ان تحكني من بين كتفيا.



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة الالمانية

هي:

fegenكنس

Ich habe die ganze Wohnung gefegt.

قمت بكنس كامل البيت.



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة الالمانية

هي:

wischenنفَض مسح

Sie wischt gerade das Badezimmer.

هي في صدد مسح الحمام.



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة الالمانية

هي:

schlagen ضرب

Der Vater hat das Kind geschlagen.

ضرب الاب الطفل.



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة

الالمانية هي:

tadeln انب عاتب وبَخ

Der Vater tadelt das Kind.

وبخ الاب الطفل.



الافعال المائة الاكثر استعمالا في

اللغة الالمانية هي:

staub wischen نفض الغبار

Sie wischt gerade den Staub.



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة الالمانية

هي:

polieren لمع

Er poliert den Spiegel seines Autos.

هو يلمع مرآة سيارته.



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة الالمانية

هي:

schrubbenينظف بالحك

Ich habe noch die Badewanne zu schrubben.

يحب عليا ايضا تنظيف حوض الاستحمام بالحك



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة الالمانية

هي:

grillenشوا

Ich grille oft mit meinen Freunden.

اشوي غالبا مع اصدقائي.



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة

الالمانية هي:

kochen طبخ

Ich koche gerne.

اطبخ بكل سرور.



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة

الالمانية هي:

lügen كذب

Man sollte nicht lügen.

يجب على المرئ ان لا يكذب.



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة الالمانية

هي:

vorhaben نوى

Ich habe vor, Tunesien zu besuchen.

انوي ان ازور تونس.



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة

الالمانية هي:

züchten استنبت ربَى

Er züchtet zwei Hunde.

يربي كلباني.



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة

الالمانية هي:

waschen غسل

Ich habe meine Klamotten gewaschen.​

قمت بغسل ملابسي.



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة

الالمانية هي:

pflücken قطف

Ich habe viele Blumen gepflückt.

لقد قمت بقطف العديد من الازهار.



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة الالمانية هي:

helfen ساعد

Kannst du mir bei dieser Aufgabe helfen.

هل يمكن ان تساعدني في هذا الواجب المدرسي.



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة الالمانية

هي:

ernten حصد

Heute werden wir die Oliven ernten.

اليوم سوف نقوم بحصد محصول الزيتون.



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة

الالمانية هي:

sich erinnern تذكر

Ich erinnere mich immer an meine Kindheit. اتذكر دائما طفولتي.

الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة

الالمانية هي:

denken فكر

Ich denke sehr an dich.

افكر في كي كثيرا.



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة

الالمانية هي:

danken شكر​

Ich danke dir sehr für deine Hilfe.​

اشكرك كثيرا على مساعدتك.



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة الالمانية

هي:

entschuldigen اعتذر

Ich entschuldige mich bei Ihnen für meinen Fehler.

اعتذر منك لخطئي



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة الالمانية

هي:

anpflanzen غرس

Ich habe zwei Olivenbäume angepflanzt.

قمت بغرس شجرتين زيتون.



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة

الالمانية هي:

mitteilen اخبر اعلم

Er teilt mir mit, dass er nicht kommt.​

اعلمني بأنه لن يأتي.





الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة

الالمانية هي:

sich freuen صرف

Ich habe mich auf deinen Besuch gefreut. سعدت كثيرا بمجيئك



الافعال المائة الاكثر استعمالا في

اللغة الالمانية هي:

kommen اتى جاء

Mein Vater kommt.

جاء ابي.

الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة

الالمانية هي:

ankommen وصل

In zwei Minuten kommen wir in Berlin an. في دقيقتان اصل الي برلين.

الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة

الالمانية هي:

rausgehen خرج

Er geht schnell raus.

خرج مسرعا.

الافعال المائة الاكثر استعمالا في

اللغة الالمانية هي:

reinkommen دخل

Er kommt rein. دخل.



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة

الالمانية هي:

singen صرف

Ich habe mich auf deinen Besuch gefreut. سعدت كثيرا بمجيئك.



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة

الالمانية هي:

schreien صاح

Er schreit sehr laut.

صاح بصوت عال.



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة

الالمانية هي:

bringen جلب

Kannst du den Teller bringen?

هل يمكنك احضار الصحن؟



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة

الالمانية هي:

senden ارسل

Er hat den Brief schon gesendet.

لقد ارسل الرسالة منذ مدة.





الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة

الالمانية هي:

schenken اهدى

Ich habe ihm ein Geschenk geschenkt.​

اهديته هدية.



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة

الالمانية هي:

siebenغربل

Meine Mutter siebt den Mehl.

امي تغربل الطحين.





الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة الالمانية هي:

kneten عجن

Bevor meine Mutter Brot bäckt, knetet sie den Teig.

قبل ان تضع امى الخبز في الفرن تقوم بعجن العجين.



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة

الالمانية هي:

backenخبز الخبز او الكيك

Ich habe Brot gebacken.​

خبزت الخبز.​



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة

الالمانية هي:

ausblasen اطفأ بالنفخ

Sie hat die Kerze ausgeblasen.

لقد اطفأت الشمعة بالنفخ عليها.



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة

الالمانية هي:

lesen قرأ

Ich habe einen Roman gelesen.

قرأت قصة.

الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة الالمانية هي:

vorlesen تلا قرأ بالصوت

Die Mutter liest den Kindern eine kurze Geschichte kur z vor dem Schlafen vor.

تقرأ الام قصة قصيرة على اطفالها قبيل النوم.



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة

الالمانية هي:

zeichnen رسم

Sie zeichnet einen Schneemann.

رسمت رجل ثلج.



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة

الالمانية هي:

lernen تعلم

Heute habe ich ein neues Wort gelernt. اليوم​

اليوم تعلمت كلمة جديدة.

الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة

الالمانية هي:

diskutieren تناقش

Ich habe mit ihm über den Krieg in Syrien diskutiert.

تناقشت معه حول الحرب في سوريا.



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة

الالمانية هي:

bitten رجا طلب

Ich bitte um Entschuldigung.

اتوسل اليك ان تسامحني.



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة

الالمانية هي:

telefonieren اتصل بي

Ich habe mit meiner Freundin vorhin telefoniert.

قمت منذ قليل بمها تفتي صديقتي.



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة

الالمانية هي:

anrufen هاتف

Er hat mich noch nicht angerufen.​

لم يهاتفني الى حد الان





الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة

الالمانية هي:

zelten خيم

Wir zelten gerne.

نحن نمارس هواية التخييم بكل سرور.

الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة

الالمانية هي:

fliegenطار او سافر بالطائرة

Morgen fliegen wir nach Tunesien.​

غدا نسافر بالطائرة الى تونس.



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة

الالمانية هي:

reisenسافر

Wir reisen sehr oft.​



نحن نسافر كثيرا.



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة

الالمانية هي:

fahren يسافر عن طريق وسيلة نقل يقود

Ich fahre jeden Tag mit dem Bus nach der Schule.

اسافر كل يوم عن طريق الحافلة الى الى المدرسة.



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة الالمانية

هي:

hören سمع

Ich höre gerne französische Musik der 80er Jahren.

احبذ الاستماع الى الاغاني الفرنسية الى تعود الى فترة الثمانينات.

الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة

الالمانية هي:

aufmachen فتح

Könntest du bitte das Fenster aufmachen?​

هل يمكنك فتح النافذة



الافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغة

الالمانية هي:

zumachen اغلق

Könntest du bitte das Fenster zumachen?​

هل يمكنك غلق النافذةالافعال المائة الاكثر استعمالا في اللغةالالمانية هي:rauchen دخنEr raucht nicht mehr.لم يعد يدخن.