تعلم معنا اللغة الالمانية كلمة اليوم
Die Evakuierung
في هذا الموضوع اريد ان اتطرق الى كلمة سمعناها بكثرة في هذه الفترة بسبب مرض كورونا.
فقد رأينا تسارع الدول الى اجلاء او اخلاء رعاياها في دول مختلفة. فما المقصود بكلمة اجلاء او اخلاء؟
ترجم الكلمة الى اللغة الالمانية باسم Evakuierung هي كلمة مؤنثة مشتقة من فعل evakuieren و تعني اخلى ,اجلى.الاسم يعني اجلاء او اخلاء.
فيديو الشرح
موقع الموضوع
https://www.deutsch-lernen1.com/2020...erklarung.html
فقد رأينا تسارع الدول الى اجلاء او اخلاء رعاياها في دول مختلفة. فما المقصود بكلمة اجلاء او اخلاء؟
ترجم الكلمة الى اللغة الالمانية باسم Evakuierung هي كلمة مؤنثة مشتقة من فعل evakuieren و تعني اخلى ,اجلى.الاسم يعني اجلاء او اخلاء.
Evakuierung bedeutet jemanden, der sich in Gefahr oder in Not befindet, in Sicherheit bringt.
اجلاء تعني نقل شخص من مكان خطر الى مكان امن.
الان مع امثلة عن الكيفية الصحيحة لاستعمال الفعل:
فَيْروس كورونا صعب اجلاء الالمان المتواجدون في الصين.
Corona erschwert die Evakuierung von Deutschen, die in China sind.
فيديو الشرح
موقع الموضوع
https://www.deutsch-lernen1.com/2020...erklarung.html