تعلم معنا اللغة الالمانية كلمة اليوم​

Die Evakuierung​

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Evakuierung bedeutet jemanden, der sich in Gefahr oder in Not befindet, in Sicherheit bringt.​

اجلاء تعني نقل شخص من مكان خطر الى مكان امن.​

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Corona erschwert die Evakuierung von Deutschen, die in China sind.​

في هذا الموضوع اريد ان اتطرق الى كلمة سمعناها بكثرة في هذه الفترة بسبب مرض كورونا.فقد رأينا تسارع الدول الى اجلاء او اخلاء رعاياها في دول مختلفة. فما المقصود بكلمة اجلاء او اخلاء؟ترجم الكلمة الى اللغة الالمانية باسم Evakuierung هي كلمة مؤنثة مشتقة من فعل evakuieren و تعني اخلى ,اجلى.الاسم يعني اجلاء او اخلاء.الان مع امثلة عن الكيفية الصحيحة لاستعمال الفعل:فَيْروس كورونا صعب اجلاء الالمان المتواجدون في الصين.فيديو الشرحموقع الموضوع