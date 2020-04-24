اعتذار الى كل اهل اللمة

السلام عليكم اهل اللمة

رمضان مبارك

كل طفل يعود الى موطنه وها انا اعود اليكم بعدما ضاقت بي الاحوال

اعتذر منكم لانني لم اكن مرشحا جيدا

اعتذر من الاخت السلطانة و الاخ الامين

اعتذر من كل الاعضاء لانني لم اكن مسؤولا

التمسوا لي الاعذار مع انني لا استحقها

دمتم ودامت اللمة بالف بخير

اهنئكم بقدوم شهر الطاعة