اعتذار الى كل اهل اللمة

فتى من الغد

فتى من الغد

:: عضو مُتميز::
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
2,125
النقاط
2,681
العمر
19
محل الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
السلام عليكم اهل اللمة
رمضان مبارك
كل طفل يعود الى موطنه وها انا اعود اليكم بعدما ضاقت بي الاحوال
اعتذر منكم لانني لم اكن مرشحا جيدا
اعتذر من الاخت السلطانة و الاخ الامين
اعتذر من كل الاعضاء لانني لم اكن مسؤولا
التمسوا لي الاعذار مع انني لا استحقها
دمتم ودامت اللمة بالف بخير
اهنئكم بقدوم شهر الطاعة
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top