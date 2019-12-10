المسابقة الكبرى لعيد اللمة 8 تحت شعار ـ اهل اللمة متميزون دائما

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
11,309
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
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تاريخ 18 من شهر ديسمر

هذا التاريخ العزيز علينا جميعا
و هو تاريخ تأسيس هذا الصرح العظيم
منتدى اللمة الجزائرية

اللمة الجزائرية إسم كبير و شامخ
في سماء المنتديات
إسم و عنوان للرقي و للابداع و للأخلاق
إسم للصداقة و للمصداقية
و التميز دائما
لأنها تحوي بن جنباتها
المتيزون دائما
و هم ابناؤها الـأوفياء 20197.gif
اللمة الجزائرية
لم تخلق من عدم
ولم تُشيد ببساطة
ولم تكن مجرد منتدى مرّ اسمه مرور الكرام في عالم النت والواقع !
هي اكبر من هذا كثيرا
فقد مرت بمراحل كثيرة وعقبات كثيرة لتصل الى ماوصلت اليه اليوم
وكل الشكر يعود لأعضائها الذين كان لهم الفضل الكبير في استمراريتها

اللمة اليوم تقف ولاتزال واقفة باذن الله
شامخة عالية
برقي أخلاق أحبابها وعطاؤهم اللامنقطع
نحن هنا نمثل عادات وتقاليد مجتمعنا العربي الجزائري
ونعكس واقعه وشخصيته
كما لاننسى ان معنا من الاخوة العرب من نرفع لهم القبعة احتراما
من جنسيات عربية مختلفة نتشرف بهم وبأخلاقهم وبتواجدهم المستمر معنا
نحن هنا اجتمعنا لنشكلّ عائلة واحدة ويدا واحدة

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سيرا على نهج الاخوة اساتذتنا و استاذاتنا الاداريين والمشرفين السابقين
و كما تعودنا في هذا التاريخ من كل سنة
نعلن اليوم ومن هذا المنبر عن انطلاق المسابقة الكبرى و الضخمة بمناسبة ذكرى ميلاد اللمة الجزائرية
مسابقة مميـــــــــــــــزون لموسمها .الثامن
و تحت شعار

اهل اللمة متميزون دائما
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المسابقة هته السنة بحلة و بشكل جديد و بطريقة اسهل حتى نمكن الجميع من المشاركة فيها
المسابقة في عدة اقسام في اللمة و بعدة اختيارات و بحرية اكبر و بجوائز اكبر للجميع

الآن إليكم الأقسام و العناوين و بعدها الشروط و الجوائز
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1 ـ قســـم .مجتمع اللمة العام اختر موضوعا واحدا و اكتب عنه
ـ في حينا مفتي ـ تحدث لنا عن تعجل الشباب بالفتوى دون علم
ـ أمهات و آباء للبيع ـ تخلي الابناء عن آبائهم و رميهم في بيوت العجزة
ـ مباديء للبيع ـ تحدث لنا عن النفاق و تغيير المواقف حسب الضروف
ـ اصدقاء للبيع ـ تحدث لنا عن تخلي الاصدقاء عنك وقت الحاجة إليهم

2 ـ قســـم .منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام اختر موضوعا
ـ الصداقة بين الاب و الابن
ـ هل الزواج قبر للحب ام بستان له ـ هل يبقى الحب و الغزل بعد الزواج
ـ تدريس الأولاد مسؤولية الأب ام مسؤولية الأم
ـ الزوج البخيل ـ معاناة الأهل مع الاب البخيل

3 ـ قســـم . ركن لقطات من تصويري [ تصوير خاص ]
ـ اجمل صورة من عين المكان
المشارك يلتقط صورة او اثنين او ثلاثة من محيطه و صاحب الصورة الاجمل يفوز


4ـ قســـم .منتدى بوح القلم الحر [ كتابات حصرية ] لَمـح و اكتب لنا ((عندنا ثلاث تلميحات و المشارك يختار تلميحا وااحدا ليكتب عنه))
ـ تائب ـ تحدث لنا عن التوبة و الرجوع الى الله
ـ كسر الخواطر ـ تحدث لنا عن الحزن الذي يسببه الاقارب او الاحباب
ـ مشتاق إلى ,,,,,,, ـ تحدث عن الشوق و الاشتياق بصدق
الى حبيب او اخ او اب او ام أو الى رسول الله أو ،،،،،،،،،،

5 ـ قسم منتدى المطبخ الجزائري
ـ سنعتمد الفائزين في
منتدى الرسم والتصاميم
ـ قم بتصميم أو رسم شعار هته السنة و هو أهل اللمة متميزون دائما

7 ـ منتدى الألغاز والنكت إليكم رابط الألغاز أحبتي على ان تكون الأجابة في رسالة خاصة إلى الأخ @sami44
ألغاز المسابقة الكبرى للمة ـ اهل اللمة متميزون دائما
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شروط المسابقة
يمكن لعضو واحد المشاركة في الاقسام التي يريدها حتى ولو شارك في كل الاقسام ما في مشكل
يحق للعضو المشاركة بموضوع واحد في كل قسم اي لا يحق له المشاركة بموضوعين في نفس القسم
ادارج كلمة مشاركتي في مسابقة مميزون ضمن عنوان الموضوع الذي يريد المشاركة به
الالتزام بالعناوين المقترحة و بقوانين اللمة عامة و قوانين كل قسم خاصة
المدة المسموح بها لتقديم المشاركات إلى غاية
03 جانفي 2020
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جوائز المسابقة
يتحصل الفائز الأول من كل قسم
على وسام نجم اللمة + لقب نجم اللمة تكتبه الادارة تحت اسمه


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و على


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باقي المشاركات تتحصل على الوسام

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و على

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بالتوفيق للجميع
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المسابقة تحت اشراف
@sami44
@Adam dz
@السلطانة
@سكون الفجر
@الامين محمد

اي استفسار نحن في الخدمة
في هذا الموضوع او بالرسايل الخاصة

ادارة اللمة الجزائرية
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آخر تعديل:
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
11,309
النقاط
2,061
محل الإقامة
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