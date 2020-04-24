رمضان في زمن الكورونا!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهمبارك لنا شهر رمضان المباركوكما تعلمون شهر رمضان هده السنة مختلف جدا كونه تزامن مع جائحة كورونا...وعليه كيف شعرتم اليوم؟فكرت في الطواقم التي تقوم بواجباتها من أطباء وممرضين الى رجال أمن الى عمال نظافة الى مقاتلي الخفاء.. في من يرقدون في المستشفيات..أنا عن نفسي فرحت بشهر الخير لكن راودني شعور خفي مختلف لم يصادفني من قبلحزنت على الصلاة في المساجد خاصة..لكني تذكرت ان لهم ولنا رب رحيم كريم فكيف لنا ان نحزن!علينا بالدعاء.. الدعاء.. الدعاءيارب اغفر لنا وارحمنا واجعلنا من التائبينودي