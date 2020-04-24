رمضان في زمن الكورونا!

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مبارك لنا شهر رمضان المبارك
وكما تعلمون شهر رمضان هده السنة مختلف جدا كونه تزامن مع جائحة كورونا...
وعليه كيف شعرتم اليوم؟
فكرت في الطواقم التي تقوم بواجباتها من أطباء وممرضين الى رجال أمن الى عمال نظافة الى مقاتلي الخفاء.. في من يرقدون في المستشفيات..
أنا عن نفسي فرحت بشهر الخير لكن راودني شعور خفي مختلف لم يصادفني من قبل
حزنت على الصلاة في المساجد خاصة..
لكني تذكرت ان لهم ولنا رب رحيم كريم فكيف لنا ان نحزن!
علينا بالدعاء.. الدعاء.. الدعاء
يارب اغفر لنا وارحمنا واجعلنا من التائبين
ودي
مبارك لنا شهر رمضان المبارك
وكما تعلمون شهر رمضان هده السنة مختلف جدا كونه تزامن مع جائحة كورونا...
وعليه كيف شعرتم اليوم؟
فكرت في الطواقم التي تقوم بواجباتها من أطباء وممرضين الى رجال أمن الى عمال نظافة الى مقاتلي الخفاء.. في من يرقدون في المستشفيات..
أنا عن نفسي فرحت بشهر الخير لكن راودني شعور خفي مختلف لم يصادفني من قبل
حزنت على الصلاة في المساجد خاصة..
لكني تذكرت ان لهم ولنا رب رحيم كريم فكيف لنا ان نحزن!
علينا بالدعاء.. الدعاء.. الدعاء
يارب اغفر لنا وارحمنا واجعلنا من التائبين
ودي