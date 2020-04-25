بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

قال ابن القيم رحمه الله:

إذا أشرق القلب بنور الطاعة ،أقبلت سحائب وفود الخيرات من كل ناحية، فينتقل إلى صاحبه من طاعة إلى طاعة،

وإذا أظلم القب بظلمة المعصية، أقبلت سحائب البلاء والشر إليه من كل ناحية، فينتقل صاحبه من معصية إلى معصية، فيصبح كالأعمى الذي يتخبط في حنادس الظلام.

اللهم أجعلنا ممن أشرقت قلوبهم بنور طاعته.

فرعون حين قال 'انا ربكم الأعلى'كيف كان رد الله سبحانه وتعالى ؟

قال الله سبحانه وتعالى لموسى وهارون "اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى " قال أحد الصالحين وهو يسمع هذه الآية :سبحانك يارب إذا كان هذا عطفك بفرعون الذي قال 'أنا ربكم الأعلى'

فكيف يكون عطفك بعبد قال : "سبحانك ربي الأعلى" وإذا كان عطفك بفرعون الذي قال :'ماعلمت لكم من اله غيري'

فكيف يكون عطفك بعبد قال :

"لاإله إلا الله"