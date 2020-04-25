مسابقة أحسن تعليق على " صورة لأجواء رمضانية "

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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على خير الانام محمد بن عبد الله عليه افضل الصلاة وازكى السلام.

على خير الانام محمد بن عبد الله عليه افضل الصلاة وازكى السلام.



مرحبا واهلا وسهلا بكم وكل عام وانتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك ​

في كل عدد نضع لكم صورة خاصة بأجواء رمضان المبارك، وكل مشارك يُعلّق عليها

والفائز هو صاحب أحسن تعليق من بين المشاركين.

موفّقين بإذن الله

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