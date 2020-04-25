مسابقة أحسن تعليق على " صورة لأجواء رمضانية "

البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
2,643
النقاط
611
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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رمضان مبارك
الصلاة والسلام على رسول الله الشريف والامين محمد صلّى الله عليه وسلم
الحمد لله الذي علّم القرآن وخلق الانسان وعلّمه البيان والشمس والقمر بحسبان
وله النجم والشجر يسجدان ورفع السماء ووضع الميزان والصلاة والسلام
على خير الانام محمد بن عبد الله عليه افضل الصلاة وازكى السلام.
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مرحبا واهلا وسهلا بكم وكل عام وانتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك
في كل عدد نضع لكم صورة خاصة بأجواء رمضان المبارك، وكل مشارك يُعلّق عليها
والفائز هو صاحب أحسن تعليق من بين المشاركين.
موفّقين بإذن الله
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في أمان الله
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