مسابقة أحسن تعليق على " صورة لأجواء رمضانية "

البشير البشير
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منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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وله النجم والشجر يسجدان ورفع السماء ووضع الميزان والصلاة والسلام
على خير الانام محمد بن عبد الله عليه افضل الصلاة وازكى السلام.
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الحمد لله الذي علّم القرآن وخلق الانسان وعلّمه البيان والشمس والقمر بحسبان
رمضان مبارك
الصلاة والسلام على رسول الله الشريف والامين محمد صلّى الله عليه وسلم
الصلاة والسلام على رسول الله الشريف والامين محمد صلّى الله عليه وسلم
وله النجم والشجر يسجدان ورفع السماء ووضع الميزان والصلاة والسلام
على خير الانام محمد بن عبد الله عليه افضل الصلاة وازكى السلام.