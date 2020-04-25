حقيبة الأستاذ

S

sidahmed187ciac

:: عضو منتسِب ::
إنضم
12 مارس 2020
المشاركات
31
النقاط
3
العمر
34
محل الإقامة
SIDI BEL ABBES
الجنس
ذكر
النظام الداخلي للمؤسسة التربوية

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تحميل النظام الداخلي للمؤسسة pdf

تحميل الملف النظام الداخلي للمؤسسة pdf
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بناء الاختبارات

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تحميل بناء الاختبارات pdf

تحميل الملف بناء الاختبارات pdf
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المتميز في علوم التربية

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تحميل المتميز في علوم التربية pdf

تحميل الملف المتميز في علوم التربية pdf
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التشريع المدرسي أهم القوانين والقرارات الخاصة بالتربية الوطنية

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تحميل التشريع المدرسي أهم القوانين والقرارات الخاصة بالتربية الوطنية pdf

تحميل الملف التشريع المدرسي أهم القوانين والقرارات الخاصة بالتربية الوطنية pdf
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العقوبات التأديبية

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تحميل العقوبات التأديبية pdf

تحميل الملف العقوبات التأديبية pdf
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قرارات وزارية تحكم الحياة المدرسية

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تحميل قرارات وزارية تحكم الحياة المدرسية 2018 pdf

دلبل الحارس في البكالوريا

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تحميل الحارس في البكالوريا pdf

تحميل الملف الحارس في البكالوريا pdf
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دفتر تكوين

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تحميل دفتر تكوين2017 pdf

تحميل الملف دفتر تكوين2017 pdf
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التواصل والتفاعل في الوسط المدرسي

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تحميل التواصل والتفاعل في الوسط المدرسي pdf

تحميل الملف التواصل والتفاعل في الوسط المدرسي pdf
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الاسئلة الشفوية الموجهة أثناء امتحان التثبيت

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تحميل الاسئلة الشفوية الموجهة أثناء امتحان التثبيت pdf

تحميل الملف الاسئلة الشفوية الموجهة أثناء امتحان التثبيت pdf
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التحضير النفسي للمقبلين على الترسيم

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تحميل التحضير النفسي للمقبلين على الترس%D (1) pdf

التدريس عن طريق المقاربة الأهداف والكفاءات

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تحميل التدريس عن طريق المقاربة بالأهداف والكفاءات pdf

تحميل الملف التدريس عن طريق المقاربة بالأهداف والكفاءات pdf
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المقاربة بالكفاءات بين النظري والتطبيقي

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تحميل المقاربة بالكفاءات بين النظري والتطبيقي (أنس) pdf

تحميل الملف المقاربة بالكفاءات بين النظري والتطبيقي (أنس) pdf
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