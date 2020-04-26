السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

***********************

******

شطحات كورونية

_الشيخ فلان

سرق نصيب أخته في الميراث

وقطع صلة الرحم معاها و مع أولادها.

والآن هو مُتأثّر من الصلاة في البيت بعد إغلاق المساجد.

الزاني الذي يفعل الفواحش

الآن حزين ومتأثّر من غلق المساجد



_الأخ فلان

الذي طلّق زوجته و رمى أولاده في الشارع

من غير نفقة ولا مصاريف

الآن هو مُتأثّر وفي حيرة لأنه لا يستطيع أن يؤدّي عمرة في رمضان.

_المسؤول الفلاني

فاتح درج مكتبه على رشوة كل يوم

جد مُتأثّر لمنظر الحرم المكي و هو فارغ.



_الدكتور الفلاني

الذي يرفض أن يعالج من لايملك ثمن العلاج او ثمن الاشعة المرتفع جدا ،وهو يملك خمس سيارات وفيلا وسبع شقق

ولا يدفع دينار لفقير ولا يدفع إلّا عُشر...عُشر زكاته، بل إنّه يعذّب ممرّضته ويأكل عليها نصف راتبها.

هو أيضا متأثر لأنّه يصلي الفجر في البيت.



_وشخص آخر آتِ بشهود زور، ووقف مع الظالم ضد المظلوم

قلب الحق باطل

مُتأثّر جدا لما سمع المؤذّن يقول صلّوا في بيوتكم.



_فلان صاحب المحل الذي يعمل في نصف الليل لأجل أن يغش

و يسرق عائداته

مُتأثّر كتيرا لما عرف أن الجامع مغلق



_وأبو فلان صاحب السوبر ماركت ما صدق وقت الأزمة وغلاء الأسعار

ثلاث أضعاف واحتكر البضاعة عنده

مُتأثّر كثيرا و يقول ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منّا.



_ أم فلانة التي طول النهار و الليل تتصنّت على جيرانها و تستغيب هذه و تلك و تزرع الفتن ذهابا إيابا

متأثرة جدا لأنّها لا يمكن أن تصلي التراويح في المسجد في رمضان.



_وفلان صاحب الصنعة

الذي يغير فرامل السيارة للزبون وهو مازال قيد التشغيل ويركب له فرامل جدد

ويأخد القديم يبيعه على أنّه إستيراد سوق أوروبي.

متأثر لمنظر الروضة النبوية الشريفة وهي فارغة.



النّمّام الذي يأكل لحم أخيه أثناء غيابه

مُتأثّر من حرمانه سماع خطبة الجمعة

فلان الذي يلحس أصابعه من أموال الصدقات و الزكاة و يركب سيارة، لايحلم فقير أن يشتري دولابها

و دائما يُذكّرنا بتقوى الله و بالصبر

يقول إن هذا الوباء عقاب من الله بسبب أعمالنا السيئة.



و أمثلة كثيره لظلم العباد التي لاتحاسب نفسها، بل تُدقّق على أخطاء الآخرين



للأسف أغلبنا نسي أن جوهر الدين هو الأخلاق

و أنّ الله سبحانه و تعالى عندما وصف نبيّه الأعظم صلّى الله عليه وآله وسلم

قال تبارك وتعالى :

{{ و أمثلة كثيره لظلم العباد التي لاتحاسب نفسها، بل تُدقّق على أخطاء الآخرينللأسف أغلبنا نسي أن جوهر الدين هو الأخلاقو أنّ الله سبحانه و تعالى عندما وصف نبيّه الأعظم صلّى الله عليه وآله وسلمقال تبارك وتعالى :{{

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

}}

[القلم:04]

ونتحدث عن فساد حكام المسلمين

ونسوا : كما تكونوا يولى عليكم.



والحـــــــل:



{{

إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ

}}

[الرعد:11]



قول الله جل وعلا:

{{

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَ إِذَا

أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

}}

[الرعد:11].



فأمره نافذ لكنّه جلّ وعلا يغيّر ما بالناس إذا غيّروا، فإذا كانوا على طاعة واستقامة ثم غيّروا إلى المعاصي

غيرَّ الله حالهم من الطمأنينة والسعادة واليسر والرخاء إلى غير ذلك.

وقد يملي لهم سبحانه ويتركهم على حالهم استدراجًا، ثم يأخذهم على غرة

ولا حول ولا قوة إلّا بالله



كما قال تعالى:

{{

وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ

}}

[إبراهيم:42]



وقال سبحانه:

{{

فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ

}}

[الأنعام:44].



فالواجب الحذر، وعلينا جميعا أن نتّقي الله. ونسعى في الحق وأن نستقيم عليه، وألا نحيد عنه إلى الباطل.

فإنّه متى حاز عنه إلى الباطل، فقد تعرّضنا لغضب الله.

أن يغيّر قلوبنا، وأن يغيّر ما بنا من نعمة إلى ضدّها من جدب وقحط وفقر وحاجة وغير ذلك، وهكذا بعد الصحة

إلى المرض، وهكذا بعد الأمن إلى الخوف إلى غير ذلك بأسباب الذنوب والمعاصي.



وهكذا العكس إذا كانوا في معاصٍ وشرور وانحراف، ثم توجّهوا إلى الحق، وتابوا إلى الله ورجعوا إليه

واستقاموا على دينه، فإن الله سبحانه يغيّر ما بهم من الخوف والفقر والاختلاف والتشاحن

إلى أمن وعافية واستقامة، و رخاء ومحبّة وتعاون وتقارب؛ فضلًا منه سبحانه وتعالى.



ومن هذا قوله تعالى:

{{ ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ }}

[الأنفال:53].