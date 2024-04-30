



بسم الله الرحمن الرحيم



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دورة إتقان الاستخارة



يتبع الدرس الخامس :



أحكام عامة لإتقان الاستخارة " من 5 ـــــ 8"



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الحكم الخامس :



موضع تسمية الحاجة في دعاء الاستخارة







عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ( كان رسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: إذا همّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب ، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه ، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال : عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به قال : ويسمي حاجته



فتسمية الحاجة تكون بعد قولك : (( اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر )) وقبل (( خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري .



مثال :



اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ، السفر إلى كذا ، الزواج من فلانة أو فلان ، أو شراء كذا وكذا ...خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري . فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه .







ثم تسمي حاجتك مرة أخرى إذا وصلت إلى : (( وإن كنت تعلم أن هذا الأمر )) السفر إلى كذا ، الزواج من فلانة أو فلان ، أو شراء كذا وكذا ... شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري . فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به .



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الحكم السادس :



الاستخارة في شيء ظاهره حلال وباطنه حرام







لا يجوز البتة الاستخارة في شيء ظاهره حلال وباطنه حرام ، مثل شراء تلفاز ونيتـه أن يستخدمه في أشياء محرمة ، فالأعمال بالنيات ، ولكن إذا غلبه الهوى فليشتره من غير استخاره ، وليكثر من الدعاء والاستغفار ، لعل الله يمن عليه بعد ذلك بتوبة وتصحيح نية، فالاستخارة :



" لتجديد الإيمان ، وليس لتبديد الإيمان ".



وهذه جزئية مهمة لمن أراد يتقن الاستخارة ويمن الله عليه بثمارها . قال سبحانه :



((وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ )) " الحج : 30" .



((وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ )) " الحج : 32"







لذا لا يجوز الاستخارة قبل معرفة الحكم الشرعي مسبقا حتى لا يستخير في حرام أو واجب ، وعليه بالسؤال إذا لم يكن يعلم الحكم مسبقا ، قال سبحانه :



(( فَاسْئَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ)) [ النحل :43].



وهذا الأمر على سبيل الوجوب ، وحتى لا يتقـوّل أحد على الله بعد ذلك بغير علم بأن المولى سبحانه قد اختار له هذا الأمر أو ذاك .



الحكم السابع :



الرؤيا بعد الاستخارة







ليس من شروط الاستخارة أن يرى المستخير رؤيا في منامه كما يعتقد كثير من العوام ، بل هي قرينة كبقية قرائن التيسير أو الصرف ولكنها ضعيفة مقارنة ببقية القرائن ، لأن كثيرا من الناس لا يميزون بين الرؤية الصالحة ، ورؤيا حديث النفس ، والحلم الذي من الشيطان ، فيلتبس عليهم الإلهام بالوسواس وحديث النفس . وقد قال عليه الصلاة والسلام .



" أَصْدَقُكُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا " .مسلم .



فائدة :



الرُّؤيا الصالحة تدلّ على صلاح وصدق صاحبها، فالرُّؤيا تكون صادقة بقَدْر صلاح واستقامة المسلم وأكثر المسلمين اليوم ما شاء الله عليهم !! يتحرون الصدق في كل أعمالهم . لذا من الطبيعي أن تكون الرؤيا غير صادقة ومختلطة . لذا يصعب الاعتماد عليها كقرينة يطمئن إليها القلب .



. أما الرؤيا السيئة – الحلم - فلا يلتفت إليها البتة لأنها من الشيطان .



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الأسئلة :



أشرح الشرط الأول من شروط الاستخارة باختصار .( الاعتقاد الإيماني ) ؟



لماذا الرؤيا في المنام لم نعتبرها من القرائن القوية على التيسير أو الصرف ؟؟





وهناك بقية في الددرس القادم بإذن الله





