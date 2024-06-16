سنن وآداب صلاة عيد الأضحى المبارك..

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
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إنضم
7 أفريل 2015
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محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
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ذكر
سنن وآداب صلاة عيد الأضحى المبارك..
1️⃣
الاغتسال، ولبس أحسن الثياب، والتطيب استعدادًا لصلاة العيد.
2️⃣
يستحب الإمساك عن الطعام حتى يرجع المصلي من صلاة العيد
فقد «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلاَ يَطْعَمُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ».
كما يستحب للمضحي أن يطعم بعد صلاة العيد من أُضحيته
ففي مسند الإمام أحمد: «..وَلَا يَأْكُل ﷺ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ فَيَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ».
3️⃣
خروج المصلي لصلاة العيد ماشيًا؛ لحديث عليٍّ -رضي الله عنه
قال: «مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا ».
4️⃣
صلاة الرجال في الصفوف الأولى، ثم الصبيان، ثم النساء، دون أن تقف النساء
إلى جوار الرجال مع عدم وجود فاصل.
5️⃣
الذهاب للصلاة من طريق والرجوع من طريق آخر؛ لحديث جابر
رضي الله عنه- قال: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ».
🤲
تقبل الله منا ومنكم، وصل اللهم على سيدنا محمد ﷺ وعلى آله وصحبه أجمعين ليوم الدين.
 
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