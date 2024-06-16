الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
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سنن وآداب صلاة عيد الأضحى المبارك..
الاغتسال، ولبس أحسن الثياب، والتطيب استعدادًا لصلاة العيد.
يستحب الإمساك عن الطعام حتى يرجع المصلي من صلاة العيد
فقد «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلاَ يَطْعَمُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ».
كما يستحب للمضحي أن يطعم بعد صلاة العيد من أُضحيته
ففي مسند الإمام أحمد: «..وَلَا يَأْكُل ﷺ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ فَيَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ».
خروج المصلي لصلاة العيد ماشيًا؛ لحديث عليٍّ -رضي الله عنه
قال: «مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا ».
صلاة الرجال في الصفوف الأولى، ثم الصبيان، ثم النساء، دون أن تقف النساء
إلى جوار الرجال مع عدم وجود فاصل.
الذهاب للصلاة من طريق والرجوع من طريق آخر؛ لحديث جابر
رضي الله عنه- قال: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ».
تقبل الله منا ومنكم، وصل اللهم على سيدنا محمد ﷺ وعلى آله وصحبه أجمعين ليوم الدين.
فقد «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلاَ يَطْعَمُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ».
كما يستحب للمضحي أن يطعم بعد صلاة العيد من أُضحيته
ففي مسند الإمام أحمد: «..وَلَا يَأْكُل ﷺ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ فَيَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ».
قال: «مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا ».
إلى جوار الرجال مع عدم وجود فاصل.
رضي الله عنه- قال: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ».