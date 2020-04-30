عادات بعض البلدان في رمضان

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته



لرمضان الكثير من العادات والتقاليد التي تتفاوت من بلد إلى آخر، قد تكون عادية وطبيعية نلتمس فيها نوع من العذوبة والروحانية ينشرح قلبنا بها وقد تكون هناك عادات غريبة وغير مألوفة في بلدان أخرى بالنسبة لنا ..اليكم بعض العادات ​

عادات رمضان في ماليزيا:



في رمضان تطوف السيدات في المنازل في الفترة ما بين الإفطار والسحور وذلك لقراءة القرآن الكريم، وفي بعض المناطق الريفية يقيم الناس إفطاراً جماعياً لأهل القرية، ويتشاركون في ما يحضرون من طعام. ​

عادات رمضان في نيجريا:



في نيجيريا كل أسرة تستضيف فقيراً يومياً للإفطار، وكذلك هنا عادة قارئ النص، وهي استعانة العالم المفسر للقرآن بمجموعة من الأشخاص ذوي الأصوات العذبة، والقدرة على التلاوة، ليتلو الآيات ثم يقوم هو بتفسيرها.



ويقسم المفسر الدرس لعدة أقسام، تبدأ بقراءة القرآن لأن ذلك ما يجتذب السامعين. ​

عادات رمضان في موريتانيا:



من عادات أهل موريتانيا قراءة القرآن بالكامل في ليلة واحدة، وايضاً يحلق الرجال شعر رؤوسهم قبل الشهر الكريم بأيام، حتى يبدأ نموّه مع بدء شهر رمضان، ويسمى "شعر رمضان"، والكثير من العائلات تختار شهر رمضان لزفاف العروسين، وذلك لجلب الخير والتفاؤل بهذا الشهر الكريم. ​

عادات رمضان في أوغندا:



في أوغندا يصومون لمدة 12 ساعة، وذلك لتساوي ساعات الليل والنهار لوقوعها على خط الاستواء. ​

عادات رمضان في المغرب:



في المغرب يضربون النفير سبع مرات في السحور، وعند التأكد من دخول الشهر يهنئ الناس بعضهم بعضاً قائلين "عواشر مبروكة"، وتعني "أيام مباركة"، وذلك لتقسيم شهر رمضان إلى ثلاث عواشر، عشر الرحمة، وعشر المغفرة، وعشر العتق من النار، كما قال الحديث النبوي. ​

عادات رمضان في المملكة العربية السعودية:



يبدأ الاستعداد لرمضان في المملكة العربية السعودية من آخر أيام شعبان، وذلك بزيارة العائلات والأقارب والأهل، وتحضير الحلويات الخاصة برمضان، وذلك ما يسمّى الشعبانية. ​

عادات رمضان في تركيا:



بعد الإعلان عن ثبوت الهلال وبدأ شهر رمضان في تركيا تنطلق السيدات في الزغاريد في كل المنازل التركية، خاصة تلك التي تعيش فيها الأجيال القديمة من السيدات والجدات، وبعدها تبدأ النساء برش الروائح العطرة مثل المسك والعنبر وماء الورد في الشوارع والحدائق.



تحياتي وصحا فطوركم