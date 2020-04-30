تجميع مشاركات مسابقة: شيف اللمة الجزائرية

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سكون الفجر

سكون الفجر

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
12,410
النقاط
2,301
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى


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سيكون هذا الموضوع المكان الذي سنجمع فيه المشاركات في المسابقة
ونبدأ بالأخت @السلطانة

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مشاركتي في مسابقة شيف اللمة الطبق الرئيسي شربة الفريك

السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته نقدم لكم شربة فريك من تحضيري علئ طريقة اهل زوجي كمية من اللحم مع ثوم بصل قليل من الزيت توابل عبارة عن لفاح مزيج من الكسبر والبسباس وحبة حلاوة مرحيين يتقلاو عنار هادئة ثم نظيف طماطم تغلي قليلا ثم نظيف طماطم مصبرة تغلي قليلا ثم نظيف الماء والفريك لي غسلناه...
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مشاركتي في مسابقة شيف اللمة طبق التحلية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاركتي في مسابقة شيف اللمة كيكة الديسباسيتو التي نحبها في شهر رمضان لكونها خفيفة وتتكل باردة المكونات والطريقة: 5بيضات +رشة ملح+فانيلا+ربع كاس سكر نخلطهم جيدا بالخلاط ثم نضيف ملعقتان كاكاوو وكأس فرينة و1خميرة الحلوئ ونخلط بملعقة ثم نفرغها في مول لما تطيب...
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@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

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مشاركتى في مسابقة شيف اللمة طبق الرئيسي شوربة فريك

رمضان مبارك في هذا الموضوع راح نشارككم وصفة رمضانية بامتياز نقدرووو نقولو بانها نجمة الطاولة الرمضانية شربة فريك المقادير بصل زيت لحم جزر كوسة طماطم حبة ومصبرة ملح فلفل اسود عكرى. قرفة قصبر. ونعناع حمص فريك نحط اللحم مع زيت يقلى على نار هادئة جدااا😀😀 نضيف البصل والجزر...
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مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
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