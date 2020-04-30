تجميع مشاركات مسابقة: شيف اللمة الجزائرية

السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته نقدم لكم شربة فريك من تحضيري علئ طريقة اهل زوجي كمية من اللحم مع ثوم بصل قليل من الزيت توابل عبارة عن لفاح مزيج من الكسبر والبسباس وحبة حلاوة مرحيين يتقلاو عنار هادئة ثم نظيف طماطم تغلي قليلا ثم نظيف طماطم مصبرة تغلي قليلا ثم نظيف الماء والفريك لي غسلناه...