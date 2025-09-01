تجميع المواضيع المشاركة في مسابقة فرحة البكالوريا

الامين محمد
هنا نضع
المواضيع المشاركة في مسابقة فرحة البكالوريا
لنسهل على الاعضاء المرور حتى نصل الى فكرة كيف نختار الفائزين
1- مشاركتي في مسابقة قصة نجاحي في الباك
@إلياس
2- مشاركتي في مسابقة (يوم ربحت البكالوريا)
@سحائب الشوق
3- باكالوريا بين ضفّتين (مشاركتي في مسابقة قصة نجاحي في البكالوريا)
@space-cowboy
4- مشاركتي في مسابقة (يوم ربحت الباكالوريا )
@Hakan
5- مشاركتي في مسابقة قصة نجاح في شهادة البكالوريا
@ذات الشيم
6- مشاركتي في المسابقة : بين دقّات القلوب وأهازيج الفرح .. [ يوم نتائج البكالوريا ]
@لمعانُ الأحداق
