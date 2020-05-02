مشاركتى في مسابقة الشيف طبق التحلية

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مشرفة ::نجمة اللمة
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2018
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أنثى
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منورين لماويين



اليوم راح نشارككم وصفة سبق مشاركتها
في موضوع سابق لى
القطايف

علابالى شهيتكم ببصح ملقيتش وقت خلاف

الله غالب رمضان ووووووووو......


نذوب زبدة ونضيفلها شوى زيت ونشمخ بيها القطايف تاعى
ونبدى المونتاج مباشرة في المقلاة

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نحطها في مقلة حتى تحمار بشرط نار هائة
ونقلبها باه تحمار الجهة الاخرى
كى تحمار طول ونطفي مباشرة نسقيها بسيرووو يك


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شهيتكم 😂😂


رمضان مبارك
ربي يتقبل مناا ومنكم ان شاء الله


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