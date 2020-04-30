مشاركتى في مسابقة شيف اللمة طبق الرئيسي شوربة فريك

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:: مشرفة ::نجمة اللمة
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رمضان مبارك
في هذا الموضوع راح نشارككم وصفة رمضانية بامتياز
نقدرووو نقولو بانها نجمة الطاولة الرمضانية
شربة فريك
المقادير
بصل
زيت
لحم
جزر
كوسة
طماطم حبة ومصبرة
ملح فلفل اسود
عكرى. قرفة
قصبر. ونعناع
حمص
فريك
نحط اللحم مع زيت يقلى على نار هادئة جدااا
نضيف البصل والجزر
نضيف بعدما يتقلي البصل الوجزر مدة من الزمن الكوسة
والتوابل
ملح
فلفل اسود
فلفل احمر او عكرى
قرفة
نسقي بماء ساخن
ونحط كمية الحمص
ونحط كمية الطماطم المناسبة فالكسكاس
فوق الشة باه طيب ونغطى عليها
بعد ماطيب الخضر والطماطم
نحيهم ونرحيم مع البعض
ونعاود نضيفهم من جديد
على مكونات متبقية اللحم حمص وبصل مع كمية مناسبة من الماء
وبعد ماتغلى شوري نضيف كمية الفريك مناسبة كذلك
وبعد ماتغلى مليح وتتريغل الامور نكفي
ونضيف كمية من القصبر ونعناع
اللى نسيتهم فالاول
والنتيجة
واميد بلاش هاد الحية ناقصة الحالة
علابالى شهيتكم حتى انا تشهيت فيها
رمضان مبارك
وصحة فطوركم