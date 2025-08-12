قالوا في الأم:





لم أطمئن قط، إلا وأنا في حِجر أمي (سقراط)

الرجل من صُنع المرأة، فإذا أردتم رجالاً عِظاماً أفاضل، فعليكم بالمرأة تعلمونها ما هي عظمة النفس، وما هي الفضيلة (جان جاك روسو)

يكون الرجل في كبره كما هيئته أمه في صغره (قاسم أمين)

الأم مدرسة إذا أعددتها... أعددت شعباً طيب الأعراق (حافظ إبراهيم)

أم الأخرس تعرف لغة الخرسان

لا تكون المرأة بولادتها، بل بتربيتها لأولادها (يوحنا فم الذهب)

الأم تقضي عشرين سنة لتجعل من طفلها رجلا، فيحب امرأة تجعله أكبر البلهاء في عشرين دقيقة (أنيس منصور)

مستقبل المجتمع بين يدي الأمهات، فإذا كانت المرأة سبب ضياع العالم، فهي وحدها تستطيع إنقاذه (عبد الله ابن المقفع)