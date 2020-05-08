Yasmina zahra
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طاقم المراقبين
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 6,990
- النقاط
- 2,801
- محل الإقامة
- من عآلمي
- الجنس
- أنثى
السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ
صح فطوركم اعضاء و محبــــي اللمة الجزائرية اهلا و سهلا بكم في متنفسنا الصغير و المتواضع
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نزلتوا بزاف لتحت سموحول لخاطر انا قصير و انتم اطول و اطوال مني و تقدروا متشوفونيش منين نكون فطريق و لاحتى قدامكم
هاني ..
جيت عند ياسمين و انا صغير بزاف في عمري شهر كانوا راح يرموني برا المنزل
انا و اختي
واختي تبّناتها عائلة اخرى
كنت خايف شوي كجيت لدار ياسمين و نهرب و نتخبى
بعدها تهلوا فيا و شربوني حليب
و لقيت الامان و الحب و صديق كبير عليا سموه بيبيش راح تشوفوه معايا بزاف ف الصور كاش نهار نحكيلكم عليه
هذا انا
ههه انا قتلكم كاين حليب انا ههه
لااااا
كاين دجاج و لا كاشير نموت عليهم
انتظروني في يوميات جديدة
^^جوني^^
صح فطوركم اعضاء و محبــــي اللمة الجزائرية اهلا و سهلا بكم في متنفسنا الصغير و المتواضع
.
.
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.
نزلتوا بزاف لتحت سموحول لخاطر انا قصير و انتم اطول و اطوال مني و تقدروا متشوفونيش منين نكون فطريق و لاحتى قدامكم
هاني ..
جيت عند ياسمين و انا صغير بزاف في عمري شهر كانوا راح يرموني برا المنزل
انا و اختي
واختي تبّناتها عائلة اخرى
كنت خايف شوي كجيت لدار ياسمين و نهرب و نتخبى
بعدها تهلوا فيا و شربوني حليب
و لقيت الامان و الحب و صديق كبير عليا سموه بيبيش راح تشوفوه معايا بزاف ف الصور كاش نهار نحكيلكم عليه
هذا انا
ههه انا قتلكم كاين حليب انا ههه
لااااا
كاين دجاج و لا كاشير نموت عليهم
انتظروني في يوميات جديدة
^^جوني^^