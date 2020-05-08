^^جوني ^^

Yasmina zahra

Yasmina zahra

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طاقم المراقبين
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
6,990
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ



صح فطوركم اعضاء و محبــــي اللمة الجزائرية اهلا و سهلا بكم في متنفسنا الصغير و المتواضع 😎
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نزلتوا بزاف لتحت 😄 سموحول لخاطر انا قصير و انتم اطول و اطوال مني و تقدروا متشوفونيش منين نكون فطريق و لاحتى قدامكم

هاني ..

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جيت عند ياسمين و انا صغير بزاف في عمري شهر كانوا راح يرموني برا المنزل
انا و اختي
واختي تبّناتها عائلة اخرى

كنت خايف شوي كجيت لدار ياسمين و نهرب و نتخبى
بعدها تهلوا فيا و شربوني حليب
و لقيت الامان و الحب و صديق كبير عليا سموه بيبيش 😊 راح تشوفوه معايا بزاف ف الصور 😎 كاش نهار نحكيلكم عليه
هذا انا

Screenshot_2020-05-08-21-08-40.png


ههه انا قتلكم كاين حليب انا ههه
لااااا
كاين دجاج و لا كاشير نموت عليهم 😍😍

Screenshot_2020-05-08-20-58-40.png




انتظروني في يوميات جديدة
^^جوني^^



 
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