جوني & بيبيش

Yasmina zahra
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طاقم المراقبين
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السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ
الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً
والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين
اهلا و سهلا بكم اعضاء وزوار منتدى اللمة في هذه الفسحة البسيطة و الجميلة و الصغيرة ههه سموها ما شئتم المهم ضحكة معانا ....
سلاااااام
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انا جوني .. مانيش عارف اذا تشفو عليا و لـ نسيتوني علبالي طولت عليكم
كنت نعاون ياسمين في قاطو العيد
ههه هذي الصورة ديما يقلولي راك تضحك فيها مي معلابليش علاه
تشفاوا على صديقي بيبيش
هذا هو
اول قط في العايلة في 1 ـ08ـ2019 في صباح الباكر كان يمشي برا و دخل لدار
كي العادة ضيفناه حليب ههه
و لقيناه مربي ما شاء الله
العايلة تعلقت بيه و صار صعيب يفارقوه خاصة بعدما اكتشفو انه الجيران جابوه جديد لدارهم و محبش يقعد عندهم
بعد مشاورات اقعد بيبيش معزز مكرم في دارنا و درناله فاكسا
و سميناه على بركة الله بيبيش
و بدا بيبيش يكبر نهار بعد نهار
منيش عارف علاه كان يحب القرايا بزاف
شفتو شحال شباب
بصح قولو الصح شكون شباب انا و لا هو
.....
ابقوا بخير
اذا تحبوا تعرفوا
سر جديد عن جوني و بيبيش كيفاه صاروا امهات
خلولي تعليق منقدرش نحكيلكم اكثر لخاطر موضوع جد مشيق
تصبوحوووووا بخير
الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً
والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين
اهلا و سهلا بكم اعضاء وزوار منتدى اللمة في هذه الفسحة البسيطة و الجميلة و الصغيرة ههه سموها ما شئتم المهم ضحكة معانا ....
سلاااااام
.
.
.
.
انا جوني .. مانيش عارف اذا تشفو عليا و لـ نسيتوني علبالي طولت عليكم
كنت نعاون ياسمين في قاطو العيد
ههه هذي الصورة ديما يقلولي راك تضحك فيها مي معلابليش علاه
تشفاوا على صديقي بيبيش
هذا هو
اول قط في العايلة في 1 ـ08ـ2019 في صباح الباكر كان يمشي برا و دخل لدار
كي العادة ضيفناه حليب ههه
و لقيناه مربي ما شاء الله
العايلة تعلقت بيه و صار صعيب يفارقوه خاصة بعدما اكتشفو انه الجيران جابوه جديد لدارهم و محبش يقعد عندهم
بعد مشاورات اقعد بيبيش معزز مكرم في دارنا و درناله فاكسا
و سميناه على بركة الله بيبيش
و بدا بيبيش يكبر نهار بعد نهار
منيش عارف علاه كان يحب القرايا بزاف
شفتو شحال شباب
بصح قولو الصح شكون شباب انا و لا هو
.....
ابقوا بخير
اذا تحبوا تعرفوا
سر جديد عن جوني و بيبيش كيفاه صاروا امهات
خلولي تعليق منقدرش نحكيلكم اكثر لخاطر موضوع جد مشيق
تصبوحوووووا بخير
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