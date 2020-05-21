جوني & بيبيش

السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ







الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً



والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين





اهلا و سهلا بكم اعضاء وزوار منتدى اللمة في هذه الفسحة البسيطة و الجميلة و الصغيرة ههه سموها ما شئتم المهم ضحكة معانا ....



سلاااااام

.

.

.

.

انا جوني .. مانيش عارف اذا تشفو عليا و لـ نسيتوني علبالي طولت عليكم

كنت نعاون ياسمين في قاطو العيد