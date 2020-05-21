جوني & بيبيش

Yasmina zahra

Yasmina zahra

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طاقم المراقبين
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
7,042
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ



الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً

والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين


اهلا و سهلا بكم اعضاء وزوار منتدى اللمة في هذه الفسحة البسيطة و الجميلة و الصغيرة ههه سموها ما شئتم المهم ضحكة معانا ....

سلاااااام
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انا جوني .. مانيش عارف اذا تشفو عليا و لـ نسيتوني علبالي طولت عليكم
كنت نعاون ياسمين في قاطو العيد



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ههه هذي الصورة ديما يقلولي راك تضحك فيها مي معلابليش علاه 😒

تشفاوا على صديقي بيبيش
هذا هو

Screenshot_2020-05-21-02-40-38.png


اول قط في العايلة في 1 ـ08ـ2019 في صباح الباكر كان يمشي برا و دخل لدار
كي العادة ضيفناه حليب ههه
و لقيناه مربي ما شاء الله
العايلة تعلقت بيه و صار صعيب يفارقوه خاصة بعدما اكتشفو انه الجيران جابوه جديد لدارهم و محبش يقعد عندهم 😁😁
بعد مشاورات اقعد بيبيش معزز مكرم في دارنا و درناله فاكسا
و سميناه على بركة الله بيبيش



و بدا بيبيش يكبر نهار بعد نهار


Screenshot_2020-05-21-02-53-17.png


Screenshot_2020-05-21-02-52-37.png

منيش عارف علاه كان يحب القرايا بزاف 😒

Screenshot_2020-05-21-02-53-42.png




شفتو شحال شباب 😎
بصح قولو الصح شكون شباب انا و لا هو
.....

🚫🚫🚫🚫



Screenshot_2020-05-21-02-54-49.png


ابقوا بخير
اذا تحبوا تعرفوا
سر جديد عن جوني و بيبيش كيفاه صاروا امهات
خلولي تعليق منقدرش نحكيلكم اكثر لخاطر موضوع جد مشيق
تصبوحوووووا بخير







 

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