حسن الظن بالله تعالى ...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

ليس هناك أعظم من ان يستوحذ عليك الشيطان ويجعلك تسخط على واقعك وظروفك أنها لن تزول حتى ينسيك حسن الظن بالله!

هذه العبادة القلبية العظيمة يقلبها رأسا على عقب حتى يقطع عنك الحبال التي بينك وبين الله كالدعاء ،وليس هناك أجمل من حسن الظن بالله في الدنيا وفي الآخرة،

مابين

(إن الله لايغير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)

و

(أنا عند ظن عبدي بي)

حياة أخرى.. لنفكر حتى نتغير وتكون الحياة أجمل، حدد أهدافك واثبت قدراتك ،نيتك بين يدي الله ،لايضيع عند الله شيئ أبدا، تعلق بالي خزائن السماوات والأرض بين يديه ،الله يحبك وقادر يعطيك أكثر مما يتخيله عقلك فقط آمن به،، بعد تحديد النية طبيعي يعطيك اللاواعي احتمالات وتصوارات منها السلبي ومنها الإيجابي حسب المخزن بداخله ،السلبية خليها تمر، الإيجابية انسجم معها

السلبية خليها تمر يعني اترك اساءة الظن بالله

والإيجابية انسجم معها يعني تفائل واحسن الظن بالله