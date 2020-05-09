حسن الظن بالله تعالى ...

اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
1,996
النقاط
1,371
العمر
32
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ليس هناك أعظم من ان يستوحذ عليك الشيطان ويجعلك تسخط على واقعك وظروفك أنها لن تزول حتى ينسيك حسن الظن بالله!
هذه العبادة القلبية العظيمة يقلبها رأسا على عقب حتى يقطع عنك الحبال التي بينك وبين الله كالدعاء ،وليس هناك أجمل من حسن الظن بالله في الدنيا وفي الآخرة،
مابين (إن الله لايغير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) و(أنا عند ظن عبدي بي) حياة أخرى.. لنفكر حتى نتغير وتكون الحياة أجمل، حدد أهدافك واثبت قدراتك ،نيتك بين يدي الله ،لايضيع عند الله شيئ أبدا، تعلق بالي خزائن السماوات والأرض بين يديه ،الله يحبك وقادر يعطيك أكثر مما يتخيله عقلك فقط آمن به،، بعد تحديد النية طبيعي يعطيك اللاواعي احتمالات وتصوارات منها السلبي ومنها الإيجابي حسب المخزن بداخله ،السلبية خليها تمر، الإيجابية انسجم معها
السلبية خليها تمر يعني اترك اساءة الظن بالله
والإيجابية انسجم معها يعني تفائل واحسن الظن بالله (أنا عند ظن عبدي بي).
 
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