مامعنى ان تحسن الظن بالله؟ ...

اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
2,188
النقاط
1,411
العمر
32
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
مامعنى ان تحسن الظن بالله ؟
قال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي :
"أنا عند ظن عبدي بي"
قال القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم :
قيل معنى "ظن عبدي بي"
ظن الإجابة عند الدعاء
وظن القبول عند التوبة
وظن المغفرة عند الإستغفار
وظن المجازاة عند فعل العبادة.
وفقنا الله وإياكم لكل مايحبه ويرضاه.
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top