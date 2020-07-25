اميرة المدائن
:: نجمة اللمة::
- إنضم
- 25 ماي 2018
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- أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
مامعنى ان تحسن الظن بالله ؟
قال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي :
"أنا عند ظن عبدي بي"
قال القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم :
قيل معنى "ظن عبدي بي"
ظن الإجابة عند الدعاء
وظن القبول عند التوبة
وظن المغفرة عند الإستغفار
وظن المجازاة عند فعل العبادة.
وفقنا الله وإياكم لكل مايحبه ويرضاه.
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
مامعنى ان تحسن الظن بالله ؟
قال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي :
"أنا عند ظن عبدي بي"
قال القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم :
قيل معنى "ظن عبدي بي"
ظن الإجابة عند الدعاء
وظن القبول عند التوبة
وظن المغفرة عند الإستغفار
وظن المجازاة عند فعل العبادة.
وفقنا الله وإياكم لكل مايحبه ويرضاه.