بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

مامعنى ان تحسن الظن بالله ؟

قال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي :

"أنا عند ظن عبدي بي"

قال القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم :

قيل معنى "ظن عبدي بي"

ظن الإجابة عند الدعاء

وظن القبول عند التوبة

وظن المغفرة عند الإستغفار

وظن المجازاة عند فعل العبادة.

وفقنا الله وإياكم لكل مايحبه ويرضاه.