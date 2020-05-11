مصير السنة الدراسية 2020

الغاء السانكيام

اجراء شهادة التعليم المتوسط 2020 في الاسبوع الثاني من شهر سبتمبر

تاجيل الدخول المدرسي 2020-2021 الى بداية شهر اكتوبر 2020

تاجيل الدخول الجامعي 2020-2021 الىمنتصف شهر نوفمبر 2020.

الانتقال في الاطوار الثلاثة باحتساب معدل الفصلين

اجتمع مجلس الوزراء الأمس الأحد لتقرير مصير بكالوريا 2020 و السنة الدراسية ،وقد خلص الى تحديد تاريخ اجراء بكالوريا 2020 و الذي سيكون ان شاء الله في الاسبوع الثالث من شهر سبتمبر 2020 .كما تم في الإجتماع ما يلي :