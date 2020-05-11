مصير السنة الدراسية 2020

جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
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4 جوان 2013
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محل الإقامة
جزر القمر
اجتمع مجلس الوزراء الأمس الأحد لتقرير مصير بكالوريا 2020 و السنة الدراسية ،
وقد خلص الى تحديد تاريخ اجراء بكالوريا 2020 و الذي سيكون ان شاء الله في الاسبوع الثالث من شهر سبتمبر 2020 .
كما تم في الإجتماع ما يلي :
  • الغاء السانكيام
  • اجراء شهادة التعليم المتوسط 2020 في الاسبوع الثاني من شهر سبتمبر
  • تاجيل الدخول المدرسي 2020-2021 الى بداية شهر اكتوبر 2020
  • تاجيل الدخول الجامعي 2020-2021 الىمنتصف شهر نوفمبر 2020.
  • الانتقال في الاطوار الثلاثة باحتساب معدل الفصلين
 
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