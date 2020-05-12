استمرار السنة الجامعية 2019 -2020 في شكلها الرقمي

أكد المدير العام للتعليم و التكوين العاليين على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السيد بوعلام سعيداني في تصريح له اليوم لوكالة الانباء الجزائرية أن “السنة الجامعية مستمرة في شكلها الرقمي من خلال المنصات البيداغوجية الى غاية نهاية شهر أغسطس أو مطلع سبتمبر وفقا لتطور الوضع الصحي” المرتبط بجائحة كورونا.

و حسب نفس المسؤول فان تأجيل الدخول الجامعي الى منتصف شهر نوفمبر 2020 “لا يعني بتاتا أن السنة الجامعية الحالية 2019-2020 تم تأجيلها لوقت لاحق. بل بالعكس, قال الوزير على مستوى قطاع التعليم العالي بكل وضوح أن السنة الجامعية 2019-2020 متواصلة بشكل خاص أي ليس حضوريا بل باللجوء الى صيغة تقديم الدروس عبر الانترنيت”.