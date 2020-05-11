مشاركتى في مسابقة اجمل اوانى رمضانية

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:: مشرفة ::نجمة اللمة
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
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لماوين لماوييات اهلا وسهلا ومحربااا بكم
في هذا الركن من المطبخ اللماوى
فيما يلي راح تكون مشاركتى في
مسابقة
اجمل اوانى رمضان
كيما علابالنا مش شرط
تكون حاجة كبيرة ولافخمة بالضرورة باه
نشاركووو بيها
المهم تكون المشاركة
هيااا
كامل الجزائريين
يعرفووو هاذ النوع من الاوانى
انيق و معبر
حاولت نسقهم باطباق
تاع الطبق الجانبي يشبهوهم
مى للاسف كانت الكورونا تسنى عند الباب
اذن قررت نحطهم مع هادووم
خرجووو باهيين وماخصهم والووو
هاذي كانت مشاركتى
اتمنى ينال الموضوع اعجابكم واستحسانكم
صح فطوركم