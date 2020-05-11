مشاركتى في مسابقة اجمل اوانى رمضانية

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مشرفة ::نجمة اللمة
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2018
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محل الإقامة
من قلب الاحزان
الجنس
أنثى
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لماوين لماوييات اهلا وسهلا ومحربااا بكم
في هذا الركن من المطبخ اللماوى


فيما يلي راح تكون مشاركتى في
مسابقة
اجمل اوانى رمضان


كيما علابالنا مش شرط
تكون حاجة كبيرة ولافخمة بالضرورة باه
نشاركووو بيها
المهم تكون المشاركة



هيااا

كامل الجزائريين
يعرفووو هاذ النوع من الاوانى
انيق و معبر ☺☺


IMG20200429173335.jpg

حاولت نسقهم باطباق
تاع الطبق الجانبي يشبهوهم
مى للاسف كانت الكورونا تسنى عند الباب 😂😂
اذن قررت نحطهم مع هادووم


IMG20200429173645.jpg

خرجووو باهيين وماخصهم والووو ☺☺

IMG20200429173629.jpg

هاذي كانت مشاركتى
اتمنى ينال الموضوع اعجابكم واستحسانكم

صح فطوركم

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