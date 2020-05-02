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:: مشرفة ::نجمة اللمة
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
- إنضم
- 27 جويلية 2018
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- الجنس
- أنثى
منورين لماوييين
هذا الموضوع سيكون باذن الله مشاركتى
في مسابقة
اجمل سفرة رمضانية
اهلا وسهلا بيكم جميعااا
في سفرتنا تنورووو
في عزيمة افطار اليوم اخترتلكم الاطباق الاتية
ان شاء الله تعجبكم
مملحات
شوربة فريك
طبق جابنى
رولى اللحم المفروم والفطر
طاجين الجلبانة
طاجين اللحم الحلو
والسهرة اختر لكم
بصحتكم
ان شاء الله تكون عجبتكم سفرةة
مدووو يديكم متحشموش دار داركم
الى لقاء اخر باذن والله