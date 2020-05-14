إستضافة @*amani* ضيف لمّاوي في رمضان

رمضان كريم احبتنا في اللمة المباركة

احبتنا نسعد و نتشرف دائما بلقياكم

في هته السلسلة المتواصلة

سهرة مع ضيف

و اللتي من خلالها نتعرف على اخواننا عن قرب

و نكسر بعض من الحواجز

و نجيب على الفضول المعقول منها

و احيانا المهبوووول هههه



اليوم تشرفنا الاخت صاحبة الاخلاق الأصيلة

و التواجد الأنيق

و المواضيع الراقية

و الردود القيمة

الأخت المشرفة





هيا يا مجرمين

اليوم جبت ليكم احدى المجرمات

للإنتقام منها

هههههه

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