إستضافة @*amani* ضيف لمّاوي في رمضان

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
12,146
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
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رمضان كريم احبتنا في اللمة المباركة
احبتنا نسعد و نتشرف دائما بلقياكم
في هته السلسلة المتواصلة
سهرة مع ضيف
و اللتي من خلالها نتعرف على اخواننا عن قرب
و نكسر بعض من الحواجز
و نجيب على الفضول المعقول منها
و احيانا المهبوووول هههه

اليوم تشرفنا الاخت صاحبة الاخلاق الأصيلة
و التواجد الأنيق
و المواضيع الراقية
و الردود القيمة
الأخت المشرفة
@*amani*
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هيا يا مجرمين
اليوم جبت ليكم احدى المجرمات
للإنتقام منها
هههههه
إليكم الخط
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
12,146
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
طبعا ضيفنا لازم نكرمه
أختي هاذي عرضة خفيفة و ما تزعفيش مني
ما نعرفش لهته الامور
ممكن وحدة من الاخوات تقوم بالواجب افضل مني
هههههه
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