إستضافة @*amani* ضيف لمّاوي في رمضان

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 12,146
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
رمضان كريم احبتنا في اللمة المباركة
احبتنا نسعد و نتشرف دائما بلقياكم
في هته السلسلة المتواصلة
سهرة مع ضيف
و اللتي من خلالها نتعرف على اخواننا عن قرب
و نكسر بعض من الحواجز
و نجيب على الفضول المعقول منها
و احيانا المهبوووول هههه
اليوم تشرفنا الاخت صاحبة الاخلاق الأصيلة
و التواجد الأنيق
و المواضيع الراقية
و الردود القيمة
الأخت المشرفة
@*amani*
هيا يا مجرمين
اليوم جبت ليكم احدى المجرمات
للإنتقام منها
هههههه
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