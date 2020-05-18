استضافة @Soumia hadj mohammed ضيف لماوي في رمضان

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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- 7 أفريل 2015
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- الجزائر الحبيبة
رمضان كريم احبتنا في اللمة المباركة
احبتنا نسعد و نتشرف دائما بلقياكم
في هته السلسلة المتواصلة
سهرة مع ضيف
و اللتي من خلالها نتعرف على اخواننا عن قرب
و نكسر بعض من الحواجز
و نجيب على الفضول المعقول منها
و احيانا المهبوووول هههه
اليوم
يوم تاريخي ههههه
تاريخي لأننا سنتعرف على اخت غالية و عزيزة
نتعرف عليها عن قرب
على الرغم من تواجدها في اللمة منذ سنوات
إلا اننا لم نحصل على فرصة لأستضافتها
ليقدر لنا الله ان تكون استضافتها هته السنة
انها الأخت أو اختي العزيزة
@Soumia hadj mohammed
نجمة اللمة
صاحبة الروح المرحة و الاخلاق الحميدة
و المبدعة في فن الطبخ و قبش المشاعر
بمواضيع احترافية
و في فن الاعمال اليدوية
مهبووولة كبقية مهبوولات اللمة بخرجاتها الجميلة
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إليكم الخط
وصيتي إليكم كركروها من شعرها
ما تتسامحوش معاها
هههههههه
اللي يسالها كريدي هاذي فرصته
ههههههه