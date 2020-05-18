استضافة @Soumia hadj mohammed ضيف لماوي في رمضان



رمضان كريم احبتنا في اللمة المباركة

احبتنا نسعد و نتشرف دائما بلقياكم

في هته السلسلة المتواصلة

سهرة مع ضيف

و اللتي من خلالها نتعرف على اخواننا عن قرب

و نكسر بعض من الحواجز

و نجيب على الفضول المعقول منها

و احيانا المهبوووول هههه



اليوم

يوم تاريخي ههههه

تاريخي لأننا سنتعرف على اخت غالية و عزيزة

نتعرف عليها عن قرب

على الرغم من تواجدها في اللمة منذ سنوات

إلا اننا لم نحصل على فرصة لأستضافتها



انها الأخت أو اختي العزيزة

@Soumia hadj mohammed

نجمة اللمة



صاحبة الروح المرحة و الاخلاق الحميدة

و المبدعة في فن الطبخ و قبش المشاعر

بمواضيع احترافية

و في فن الاعمال اليدوية



مهبووولة كبقية مهبوولات اللمة بخرجاتها الجميلة ليقدر لنا الله ان تكون استضافتها هته السنةانها الأخت أو اختي العزيزةنجمة اللمةصاحبة الروح المرحة و الاخلاق الحميدةو المبدعة في فن الطبخ و قبش المشاعربمواضيع احترافيةو في فن الاعمال اليدويةمهبووولة كبقية مهبوولات اللمة بخرجاتها الجميلة

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إليكم الخط

وصيتي إليكم كركروها من شعرها

ما تتسامحوش معاها

هههههههه

اللي يسالها كريدي هاذي فرصته

ههههههه