استضافة @Soumia hadj mohammed ضيف لماوي في رمضان

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
12,166
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
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رمضان كريم احبتنا في اللمة المباركة
احبتنا نسعد و نتشرف دائما بلقياكم
في هته السلسلة المتواصلة
سهرة مع ضيف
و اللتي من خلالها نتعرف على اخواننا عن قرب
و نكسر بعض من الحواجز
و نجيب على الفضول المعقول منها
و احيانا المهبوووول هههه

اليوم
يوم تاريخي ههههه
تاريخي لأننا سنتعرف على اخت غالية و عزيزة
نتعرف عليها عن قرب
على الرغم من تواجدها في اللمة منذ سنوات
إلا اننا لم نحصل على فرصة لأستضافتها
ليقدر لنا الله ان تكون استضافتها هته السنة
انها الأخت أو اختي العزيزة
@Soumia hadj mohammed
نجمة اللمة
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صاحبة الروح المرحة و الاخلاق الحميدة
و المبدعة في فن الطبخ و قبش المشاعر
بمواضيع احترافية
و في فن الاعمال اليدوية

مهبووولة كبقية مهبوولات اللمة بخرجاتها الجميلة
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إليكم الخط
وصيتي إليكم كركروها من شعرها
ما تتسامحوش معاها
هههههههه
اللي يسالها كريدي هاذي فرصته
ههههههه
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
46,974
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

اول مرة في تاريخ اللمة نستضيفو اختنا الحبوبة سمية

اهلا وسهلا

لي عودة باذن الله مع كومة من الاسئلة
 
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