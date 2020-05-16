ملف المشاركة في الحركة التنقلية للأساتذة Word

الاستمارات والوثائق الخاصة بالحركة التنقلية للموظفين بصيغة Word

كل الاستمارات والوثائق الخاصة بالحركة التنقلية للموظفين في قطاع التربية حيث حددت وزارة التربية مكونات ملف الحركة التنقلية ، مع تحديد قائمة خاصة بعدد المناصب الشاغرة لكل مؤسسة تربوية، والمناصب القابلة للشغور الخاصة بالحركة التنقلية تحسبا للدخول المدرسي المقبل :

رابط التحميل بصيغة Word هنا :

الاستمارات والوثائق الخاصة بالحركة التنقلية

ويتكون الملف حسب كل مديرية ممايلي :



1- استمارة الرغبات الخاصة بالمشاركة في حركة التنقل السنوية 2- استمارة فردية للتنقيط السنوي

3- بطاقة التقييم الخاصة بالحركة

4- تصريح بالرغبة في الحركة

5- مقياس خاص بحركة التنقل السنوية للموظفين