الاستمارات والوثائق الخاصة بالحركة التنقلية للموظفين بصيغة Word

كل الاستمارات والوثائق الخاصة بالحركة التنقلية للموظفين في قطاع التربية حيث حددت وزارة التربية مكونات ملف الحركة التنقلية ، مع تحديد قائمة خاصة بعدد المناصب الشاغرة لكل مؤسسة تربوية، والمناصب القابلة للشغور الخاصة بالحركة التنقلية تحسبا للدخول المدرسي المقبل :