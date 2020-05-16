الاستمارات والوثائق الخاصة بالحركة التنقلية للموظفين بصيغة Word

sami202

sami202

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الاستمارات والوثائق الخاصة بالحركة التنقلية للموظفين بصيغة Word
كل الاستمارات والوثائق الخاصة بالحركة التنقلية للموظفين في قطاع التربية حيث حددت وزارة التربية مكونات ملف الحركة التنقلية ، مع تحديد قائمة خاصة بعدد المناصب الشاغرة لكل مؤسسة تربوية، والمناصب القابلة للشغور الخاصة بالحركة التنقلية تحسبا للدخول المدرسي المقبل :

رابط التحميل بصيغة Word هنا : الاستمارات والوثائق الخاصة بالحركة التنقلية

ويتكون الملف حسب كل مديرية ممايلي :
1- استمارة الرغبات الخاصة بالمشاركة في حركة التنقل السنوية 2- استمارة فردية للتنقيط السنوي
3- بطاقة التقييم الخاصة بالحركة
4- تصريح بالرغبة في الحركة
5- مقياس خاص بحركة التنقل السنوية للموظفين
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