تأرجحي بين البرودة والحرارة:

الغلط الأكبر في الإغراء ، يكمن في ان تظهري كامل طيبتك للرجل ، في البداية هذه الطيبة تسحر الآخر ، لكن مع الوقت سوف يمل ، لذلك احيطيه بلطفك ، ثم غيري الاتجاه ولا تهتمي به ، يمكنك خلق فراق ، وسوف يشعر بفراغ في حياته ، يجب ان يكون في ارتباك دائم ، مابين الخوف من خسارتك ، والفرح بوجودك ، تأرجحي بين البرودة والحرارة ، هكذا تشغلي افكاره واحاسيسه ، ولكن لا تفرطي منها فتعاملي بحذر فالرجل يعتبر تلك المنطقه خط احمر ، دعيه يشعر بأنك مللت ، دون البوح له بشيء ، حركي غريزته الرجولية واحاسيسه النائمة لكي يعود اليكِ بأقصى سرعة ، فسوف يعود بكامل إرادته بمجرد ان يفكر بأنك تراجعت ، وتتحرك بداخله روح الإمتلاك وغيرته .