السلام عليكم ورحمة الله وبركاته-لا توجد عمولة في الإرسال
متوفر 290€ PAYSERA مقابل 204دج للأورو
السعر: ثابت / المصدر: صديق
بعد الدفع يكتب على وصل العملية: إسم عضويتي+عضوية المشتري+إسم المنتدى
ثم يرفع داخل المحادثة
ملاحظات:
متوفر 290€ PAYSERA مقابل 204دج للأورو
السعر: ثابت / المصدر: صديق
بعد الدفع يكتب على وصل العملية: إسم عضويتي+عضوية المشتري+إسم المنتدى
ثم يرفع داخل المحادثة
ملاحظات:
-يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي
-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي
تنبيهات:-أقل مبلغ للبيع 20€
-مدة الحجز للمشتري 24ساعة ثم الحجز للذي يليه والرجاء الجدية في الحجز من فضلكم
-يمنع رفع وصل العملية أو إثبات الدفع في الموضوع
-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء
بعد الإرسال لكم يرجى منكم تأكيد الإستقبال داخل الموضوع